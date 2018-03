Cuidados com a pele exigem uso do protetor solar

Manaus - Com a chegada dos dias mais quentes, os cuidados com a pele aumentam e o protetor solar é item obrigatório – tanto o de rosto quanto o de corpo. No entanto, com tantas opções no mercado, fica difícil escolher o produto ideal.



De acordo com Thaís Carvalho, fisioterapeuta dermato-funcional da Onodera Estética, escolher corretamente o protetor solar é fundamental para evitar possíveis irritações, coceiras e vermelhidão na pele.

“Antes de comprar o protetor deve-se levar em consideração diversos fatores importantes, como tipo e cor da cútis, sensibilidade, presença de manchas e sardas e a quantidade de tempo que a pessoa fica exposta ao sol"comenta.

Abaixo, Thaís indica os filtros solares mais adequados para diferentes tipos de pele:



Pele clara

Por ser muito sensível, pessoas com a pele muito clara devem evitar longos períodos de exposição ao sol para evitar vermelhidão, manchas e queimaduras. O FPS mínimo de proteção solar é 30, mas, geralmente, a recomendação é de produtos com FPS ainda maior.

Pele morena

Apesar de mais resistentes à radiação, peles morenas, a longo prazo, são mais suscetíveis às manchas e melasmas. Por isso, são indicados os protetores com fator entre 20 e 30.



Pele negra

Por ser uma pele pigmentada, as negras já possuem proteção natural. No entanto, é necessário utilizar filtros solares com FPS entre 15 e 20 para evitar manchas esbranquiçadas.

Além do fator de proteção, é necessário atentar-se a textura indicada para cada tipo de pele. “Pessoas com pele oleosa devem optar por protetores leves para controlar a oleosidade da pele, neste caso, é indicado o uso de produtos em gel, oil-free ou gel-creme.

Na pele normal a oleosidade é controlada e não apresenta ressecamento, por isso, o tipo de protetor solar indicado para ela é em creme, loção ou sérum. Já para as peles secas o melhor protetor é a base de creme”, finaliza Thaís.

