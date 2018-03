Alerta! Falta de higiene bucal pode matar

Manaus - Região de alta sensibilidade do corpo humano, a boca é uma das partes mais suscetíveis à proliferação de bactérias e infecções. É por meio dela que as bactérias se instalam no organismo, podendo provocar graves doenças em outros órgãos, inclusive levando a morte.

“Algumas doenças sistêmicas podem ter como apresentação inicial lesões na cavidade oral como aftas, glossites, candidíase e úlceras. Entre as doenças mais comuns que podem se manifestar pela boca temos a aids, sífilis, diabetes, anemia, refluxo gastroesofágico, doenças autoimunes (como o lúpus) e o câncer de boca”, informa o clínico João Paulo Cândido, do sistema Hapvida Saúde.

Segundo o médico, os cuidados com a higiene oral e a ida ao dentista regularmente são essenciais para a saúde. Ainda de acordo com Cândido, é importante escovar sistematicamente os dentes e fazer uso do fio dental após as refeições ou pelo menos três vezes ao dia.

“Consultar periodicamente um ortodontista para realizar avaliação e limpeza, são apenas alguns desses cuidados básicos”, aconselha o clínico do Hapvida, que recomenda também a atenção a qualquer ferida que persista por mais de duas semanas na boca. Segundo ele, é importante acompanhar se há perda de peso ou nódulos palpáveis e procurar um profissional para avaliação.

