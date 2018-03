Mulheres: mutirões de serviços estarão disponíveis nesta quinta (8)

Manaus - A UniNorte vai disponibilizar ao público feminino, nesta quinta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, uma série de serviços de saúde. A programação acontece de 9h às 12h e de 14h às 17h, no espaço Casa das Artes, do Instituto Amazônia, localizado na rua Frei José dos Inocentes, 230, Centro.



O projeto, que recebeu o nome de “Motirõ da Saúde” – uma referência à palavra que significa reunião de pessoas na língua tupi-guarani–, vai reunir estudantes e professores dos cursos de Odontologia, Fonoaudiologia, Nutrição, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Biomedicina, Serviço Social, Psicologia e Estética.

O projeto recebeu o nome de “Motirõ da Saúde”, referência à palavra que significa reunião de pessoas na língua tupi-guarani. | Foto: Divulgação

Segundo a professora da UniNorte Fabiane Almeida, uma das organizadoras do projeto, a programação é direcionada às mulheres, mas toda a família poderá participar. O objetivo do Motirõ, além de oferecer os serviços, é reforçar com as mulheres a importância dos cuidados preventivos com a saúde.

Entre os serviços que serão disponibilizados estão avaliação odontológica e fonoaudiológica, aferição de pressão arterial e glicemia, teste para diagnóstico de HIV e Hepatite, limpeza de pele e orientações nutricional, sobre o direito à medicação e redes de atendimento e sobre ergonomia. Na programação também terá palestra sobre a saúde da mulher, aula de zumba, alongamento e caminhada supervisionada.

Mais ações

As ações coordenadas pelo Fundo Manaus Solidária (FMS) para o "Março Lilás", mês voltado para as mulheres, contam com a participação de diversas secretarias do município e seguem até o dia 28. Até lá, serão disponibilizados serviços de saúde, emissão de documentos, oficinas, mesas-redondas, palestras, atividades artísticas e desportivas.



Na quinta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a prefeitura realiza uma ação de saúde e cidadania no Shopping Phelippe Daou com quatro carretas da mulher, onde poderão ser realizados diversos exames de imagem e preventivo; aferição de pressão, vacinação, emissão de documentos, orientação jurídica e psicossocial, distribuição de mudas, aula de zumba e outras atividades com o foco na mulher e em sua valorização.

Shopping Phelippe Daou terá quatro carretas da mulher, onde poderão ser realizados diversos exames de imagem e preventivo. | Foto: Divulgação





