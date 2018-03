Saiba como cuidar da pele e dos olhos sem deixar de usar maquiagem

Manaus – Tem gente que ama maquiagem, usa todo dia e não sai de casa sem. Outras pessoas só usam de vez em quando, em festas especiais. Tem aquelas pessoas que guardam suas 'makes' dentro do armário e só tiram no Natal e Ano Novo. Quem usa maquiagem está sempre preocupado com a melhor marca, aquela que deixa a pele mais bonita ou menos oleosa e, claro, o melhor custo-benefício.

Porém, enquanto a maior parte dessas preocupações está voltada para os produtos e não para a pele em si, vale o aviso: usar maquiagem sem cuidado prejudica não só a beleza, como também faz mal para a saúde. Alguns cuidados simples podem evitar o surgimento de mais espinhas, dermatites ou o prejuízo de alergias.

Primeiro, é preciso descobrir se o usuário tem alguma alergia ou irritação. A irritação causada por maquiagem normalmente surge em uma área específica do rosto, ela se deve, principalmente a sensibilidade da pele. Os sintomas são coceira, queimação e "picadas", que surgem geralmente minutos após aplicação de cosméticos no rosto, região mais sensível.

Podem surgir até inchaços na região onde o produto foi aplicado e nos olhos. O oftalmologista Tufi Salim revela que cada vez mais tem atendido pacientes com irritação nos olhos devido a problemas com produtos de beleza, principalmente colas para cílios. “Eles aparecem com olhos vermelhos, reclamando de irritação nos olhos”, comenta o médico.



Para acabar ou diminuir a irritação nos olhos, o oftalmologista recomenda remover toda a maquiagem ou produto da área dos olhos e lavar os olhos com água corrente. “É importante lavar as mãos também, pois muitas vezes a primeira reação da pessoa é passar os dedos ou coçar os olhos e isso pode contaminar a região ocular com fungos”, explica.

A alergia geralmente surge de 12 a 48 horas após o uso do cosmético, mas pode haver reação imediata, se a pessoa estiver muito sensibilizada. Há casos também em que ela se manifesta anos depois da pessoa utilizar determinado produto, como explica a dermatologista e membro titular da sociedade brasileira de dermatologia, Virgínia Vilasboas.

“Tenho clientes que chegam aqui com um quadro de alergia causado por produtos que usavam há anos”, diz a dermatologista. Os sintomas podem se espalhar para outras regiões, além daquela onde o produto foi aplicado. Vilasboas dá uma dica para pessoas que tem a pele sensível. “É importante sempre preparar a pele para receber a maquiagem”, diz.

A pele com alergia pode ficar inchada, áspera, coçar e descamar. Quando a irritação é causada pela máscara de cílios, há também um ardor no olho. O ideal é procurar um médico, para que seja feito um tratamento correto e remoção total do produto. “O paciente nunca deve se automedicar”, alerta o oftalmologista Salim.



Apaixonada por maquiagem, a jornalista Bruna Souza não costumava se importar muito com os prazos de validade dos produtos que usava, até que, em um dia, teve um problema. “Como não tinha o costume de usar só maquiagem dentro do prazo de validade acabei ganhando uma queimadura no rosto”, lembra.

Souza conta que na época o local chegou a ficar em carne viva. “Tive que usar remédio durante bastante tempo, mas ainda assim as marcas não sumiram completamente”, conta. Segundo ela, quando não está usando maquiagem é possível ver pequenas manchas escuras em algumas partes do rosto.



Diagnóstico

Para esclarecer qual foi o agente exato que causou alergia pode ser feito um teste alérgico de contato, em que dezenas de substâncias são colocadas sobre pequenos discos e coladas na pele por 48h.Cada disco contém uma substância que pode estar contida no produto que se suspeita ter dado a reação.

Após as 48h, retira-se o adesivo da pele com os discos, marca-se cada local e é feita a primeira leitura. Com mais 24 horas ou 48 horas, é feita uma segunda leitura. Quando positivo, forma-se um pequeno eczema no local.

Outra forma de realizar esse diagnóstico também pode ser feita com a utilização de produtos de maquiagem por etapas. Funciona da seguinte forma: o paciente suspende todos os produtos que utiliza e retorna a usa-los um de cada vez durante um determinado período. “Assim fica mais fácil identificar qual produto está causando irritação e suspendê-lo”, diz a dermatologista Vilasboas.



Dicas e cuidados

Algumas precauções simples podem prevenir o surgimento de vários problemas ao usar maquiagem. Uma dica bem simples e que passa despercebida é sobre o local onde os produtos de maquiagem podem ser armazenados: banheiro é uma péssima opção. Não quer dizer que o local estrague o produto, mas a umidade do banheiro ajuda a proliferar fungos.

Lavar os pinceis regularmente também ajuda a manter a saúde do rosto, pois ajuda a remover restos de sujeira parada por mui

Outro ponto importante: toda a maquiagem deve ser retirada antes de dormir. Passar a noite com ela é prejudicial para a saúde da pele porque fecha os poros, aumenta o aparecimento de espinhas e o risco de desenvolvimento de rugas.

“Alguns pacientes relatam o surgimento de acne após o uso contínuo de algum produto de beleza, ou maquiagem, por isso fica até fácil perceber que o problema surgiu após o excesso de uso”, comenta a dermatologista Virgínia.



Usar maquiagem com protetor solar também é essencial, principalmente em regiões de alta incidência solar.

Uma dica de outo é que a sua maquiagem é só sua, por isso, não deve compartilhar. O batom pode transmitir doenças como herpes. O rímel, o delineador e o lápis, conjuntivite, entre outros. Ele não deve ser usada após o vencimento porque pode causar irritação na pele.

Mudanças no cheiro, textura e cor do produto são sinais de que é hora de trocar. Mesmo dentro da validade, se um creme mudar de cor, não deve ser mais usado, pois é provável que tenha oxidado.

Cuidados simples com a maquiagem podem garantir uma boa vida útil para os produtos e também saúde para o usuário. Uma pele bonita demanda cuidados que muitas vezes são ignorados na correria do dia a dia, mas que, se forem seguidos, podem evitar grandes complicações e problemas futuros.



