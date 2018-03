Depressão e obesidade estão entre as doenças mais buscadas na internet

Manaus - Pesquisar por doenças na internet é muito comum, mas nem sempre é seguro. Assim, a Doctoralia, plataforma que conecta pacientes e profissionais de saúde, oferece um espaço para que as dúvidas médicas dos pacientes sejam respondidas por profissionais de diversas especialidades.

Neste contexto, a ferramenta revela um ranking de buscas em todo o Brasil, que mostra doenças como a depressão e a obesidade entre as mais procuradas. Não só para tratamento, como também para tirar dúvidas diversas sobre sintomas, terapias e melhorias de qualidade de vida.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com maior índice de depressão da América Latina. Sendo que 5,8% da população sofre da doença, o que afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. Já a obesidade atinge quase a metade da população brasileira de acordo com o Ministério da Saúde.

O sobrepeso é maior entre os homens (52,6%). Enquanto 44,7% das mulheres estão acima do peso ideal. No ranking nacional divulgado pela Doctoralia, a depressão aparece em terceira posição, enquanto a obesidade está na quinta.

No Rio de Janeiro a obesidade aparece como enfermidade mais buscada, enquanto na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, a depressão ficou em primeiro lugar.

Na lista de doenças mais buscadas em nível nacional a primeira colocação ficou com os pólipos do intestino grosso - uma das condições mais comuns que afeta o intestino e atinge de 15% a 20% da população, segundo o Portal da Sociedade Brasileira de Coloproctologia.

O top 10 traz ainda anemia, gonorreia, fígado gorduroso, mioma, doenças das glândulas sudoríparas, doenças das artérias carótidas e doença inflamatória pélvica. A Doctoralia tem o ranking de pesquisa das doenças mais buscadas em todas as regiões do Brasil. Depressão e obesidade estão entre as dez mais buscadas nas regiões do Nordeste, Sudeste e Sul.





