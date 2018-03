Sofre com disfunção erétil? Veja 3 dicas e apimente sua relação

Manaus - Sabemos que falar sobre impotência e disfunção erétil exige um grau de desprendimento ao qual não estamos nada acostumados, pois vivemos imersos em uma cultura que valoriza a competição e julga como fraco aquele que expõe seus medos e vulnerabilidades. Mas mesmo o conceito de fraqueza é posto à prova quando olhamos para as estatísticas e colocamos as questões sexuais masculinas em perspectiva.

De acordo com o estudo Prosex, feito pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, 54% dos brasileiros com mais de 40 anos – nada mais nada menos do que 25 milhões de pessoas – sofrem ou já sofreram com algum tipo de disfunção erétil.

O Dr. Carlos Schlischka é praticante de cuidados integrativos e especialista em envelhecimento saudável. Ele sabe que muitas vezes a disfunção erétil é só um dos sintomas de um organismo desequilibrado.



Sabendo da importância do tema, Dr. Carlos passou 3 dicas de como aproveitar bem a hora H:

1) Mexa-se

Quando o objetivo é melhorar a performance sexual, muitos homens estão dispostos a andar por todo o planeta buscando uma solução eficiente.

Mas a boa notícia é que você precisa de muito menos do que isso para começar a sentir alguns efeitos positivos. Andar 3 quilômetros por dia já seria um ótimo começo.

De acordo com um estudo publicado em 2005 por pesquisadores italianos, este hábito, aliado a outras intervenções benéficas para o estilo de vida, pode reduzir o risco de homens obesos apresentarem impotência ou até mesmo reverter casos recorrentes do problema.

2) “Viagra natural”

O Ginseng, especificamente o “ginseng vermelho”, é conhecido também como viagra natural. O ginseng fica vermelho quando a semente é cozida no vapor e seca em seguida.

Uma revisão com 7 estudos publicada em 2008 por um grupo chinês demonstrou que doses entre 600 e 1000 miligramas, três vezes por dia, foram eficientes no tratamento da disfunção erétil.

3) Acupuntura

Acupuntura. | Foto: Reprodução

Já existem muitos estudos mostrando resultados positivos no uso da acupuntura para o tratamento da disfunção erétil.

Um trabalho publicado em 1999 na Revista Nature demonstrou que a acupuntura melhorou a qualidade das ereções e restaurou a atividade sexual em 39% dos participantes.

Um outro estudo publicado em 2003 por pesquisadores austríacos relatou que 21% dos pacientes com disfunção erétil que receberam sessões de acupuntura apresentaram melhora.





