Amazonas lidera casos de tuberculose no Brasil

Manaus - Responsável por um terço (33%) de toda a carga de tuberculose das Américas, o Brasil figura no grupo de países que congregam quase 40% de todos os casos de tuberculose do mundo. O dado preocupa a Organização Mundial de Saúde (OMS), que tem visto com cuidado o que a doença vem causando no país, onde o Amazonas lidera, há quatro anos, o número de casos.

Para alertar a população sobre a gravidade do problema, foi instituído o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, celebrado no próximo dia 24 de março. Objetivo é chamar a atenção para a necessidade de um conjunto articulado de ações que vão além da vigilância epidemiológica.

“Estes incluem diagnóstico rápido e preciso para detectar novos casos e resistência da bactéria, tratamento rápido e eficaz para a TB resistente aos medicamentos, medidas de prevenção adequadas - como vacinação e tratamento da TB latente, bem como proteção social e medidas de apoio para pacientes com TB”, destaca o infectologista e consultor médico do Sabin, Marcelo Cordeiro.

Uma das novidades no combate à doença em 2018 é a recomendação da OMS para expansão dos testes diagnósticos e tratamento da tuberculose latente. A TB latente é uma condição em que o indivíduo está infectado pela bactéria, mas não apresenta sintomas. No entanto, essa pessoa apresenta um alto risco de desenvolver a doença no futuro. Atualmente existem dois exames recomendados pela OMS para o diagnóstico da TB latente: a prova tuberculínica (conhecido como PPD) e o interferon-gamma release assay (conhecido como IGRA). Apenas o primeiro está disponível na rede pública de saúde e o outro é encontrado somente na rede particular.

Uma das estratégias fundamentais do órgão internacional é diagnosticar e tratar as pessoas com maior risco de desenvolvimento da doença. “Por isso também ampliou o número de grupos prioritários e está recomendando dois novos regimes de tratamento, mais curtos, para tratar a infecção”, informa o infectologista.

Sintomas e tratamento

“A tuberculose é completamente curável. O tratamento, porém, dura no mínimo seis meses e precisa ser seguido corretamente, pois a interrupção antes desse prazo pode tornar a doença resistente aos medicamentos, com sérias consequências para o paciente, inclusive podendo levá-lo a óbito”, assegura Marcelo Cordeiro.

Ainda conforme o infectologista do Sabin, apesar da tuberculose ser capaz de atingir qualquer órgão, a forma pulmonar é a mais importante. Além de ser o mais frequente, o acometimento do pulmão é a condição que permite a transmissão da bactéria de uma pessoa para outra. O principal sintoma desse tipo de tuberculose é a tosse (seca ou produtiva), podendo estar acompanhada de outros sintomas, como falta de apetite, perda de peso, febre e suores noturnos. Ao apresentar esses sintomas, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

Questões sociais

A tuberculose está diretamente ligada a desafios sociais, como a pobreza, miséria, exclusão, invisibilidade e preconceito. Além das pessoas soropositivas, as populações indígena, carcerária e pessoas em situação de rua estão entre os mais vulneráveis a contrair a doença. Moradores de rua chegam a ter 56 vezes mais chance de contrair a tuberculose por combinar diferentes vulnerabilidades, segundo a OMS.

