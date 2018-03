Pesquisa global sobre o cigarro será apresentado no dia 19 de março

Manaus - Os resultados do “2018 State of Smoking Survey”, um estudo encomendado pela Foundation for a Smoke-Free World que visa entender melhor por que as pessoas fumam, o que motiva os fumantes a parar e o que dificulta o abandono, será apresentada no dia 19 de março de 2018, às 11h (horário de Brasília), via webcast ao vivo.

O estudo procura encontrar semelhanças e diferenças entre os fumantes do mundo inteiro para ajudar a desenvolver melhores abordagens para a redução de danos do cigarro e ao deixar de fumar em diversas culturas e condições econômicas.

A organização internacional de pesquisa Kantar realizou entrevistas qualitativas e quantitativas com 17.421 fumantes, ex-fumantes e não fumantes no Brasil, França, Grécia, Índia, Israel, Japão, Líbano, Malaui, Nova Zelândia, Rússia, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que há um bilhão de fumantes em todo o mundo e 7,2 milhões de óbitos por causa do tabagismo a cada ano. Ao revelar os principais fatores por que as pessoas fumam e as principais barreiras para o abandono, a fundação espera moldar abordagens inovadoras para ajudar os fumantes a deixar o cigarro ou substituí-lo por produtos que causem menos danos.

Essas abordagens terão como objetivo eliminar de forma mais rápida e efetiva o tabagismo a nível global, reduzindo os riscos e as mortes relacionados com o consumo de cigarro.

Os resultados da pesquisa serão apresentados pelo Dr. Derek Yach, presidente da Foundation for a Smoke-Free World. Um painel internacional de especialistas irá discutir brevemente os resultados.

O programa também vai incluir histórias pessoais de fumantes e ex-fumantes e vídeos de dois cineastas sobre as lutas que os fumantes enfrentam enquanto tentam parar de fumar e a crise econômica enfrentada pelos pequenos produtores de tabaco no mundo.

