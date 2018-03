Mamografia 3D aumenta capacidade de detecção de câncer de mama

Manaus - Considerado um dos tipos de câncer mais frequentes em mulheres, atualmente o câncer de mama ocupa o segundo lugar da lista de incidência no Brasil. Somente para este ano, dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) revelam uma estimativa de 59.700 mil ocorrências da doença no país.

Pensando nisso, a medicina diagnóstica tem disponibilizado exames mais modernos e com uma capacidade superior de detecção, como é o caso da mamografia digital com tomossíntese, também chamada de mamografia 3D ou tomográfica.

Mas o que é a tomossíntese? Segundo a Dra. Lorena Amaral, médica radiologista, trata-se de um método avançado da mamografia digital capaz de avaliar a mama tridimensionalmente.

"Na mamografia tradicional, todas as estruturas mamárias [pele, vasos sanguíneos, gordura, glândulas, entre outros] se somam à imagem. No caso de mulheres com mamas densas, pode ocorrer sobreposição de imagens destas estruturas, o que gera dúvidas no diagnóstico", explica.

Já na tomossíntese, de acordo com a especialista, as imagens da mama são feitas de forma fatiada e, assim, a sobreposição consegue ser desfeita.

"Na prática, essa técnica melhora a sensibilidade de análise do procedimento e pode aumentar em até 30% a detecção do câncer de mama. Consequentemente, possibilita visualizar tumores pequenos que antes ficavam escondidos por todas essas estruturas e aumenta a detecção de pequenas lesões", esclarece Amaral.

Detecção precoce

A médica chama a atenção das mulheres para a importância da realização dos exames periódicos para detecção precoce do câncer de mama.

"Dessa forma, aumenta-se consideravelmente a taxa de cura e, dependendo da localização do tumor, possibilita cirurgias mais conservadoras ao invés das mastectomias radicais. Caso a mulher possua histórico familiar positivo, com mãe ou irmã que desenvolveram a doença, este rastreio deve começar antes dos 40 anos", conclui.

