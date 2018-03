Ação marca prevenção contra a tuberculose nos presídios do AM

Manaus - No mês alusivo ao dia Mundial de Combate à Tuberculose, a Umanizzare Gestão Prisional promove nas unidades do sistema carcerário onde é cogestora, junto com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), uma série de atividades para alertar e orientar os internos sobre a importância da prevenção e do combate à doença.

Tosse, cansaço, febre no final do dia, suor à noite, emagrecimento, gânglios no pescoço são alguns sintomas da tuberculose, que pode ser prevenida com a vacina BCG e por alguns cuidados na higiene pessoal.

Equipes técnicas de saúde da Umanizzare e da Seap realizarão palestras, distribuição de folder informativo e exames entre os internos durante todo o mês de março. Na Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI), os internos dos pavilhões A, B, Triagem e Enfermaria já estão passando pelas atividades de esclarecimento sobre a doença.

“Dentre as medidas a serem tomadas durante toda a Semana da Tuberculose, também está o trabalho junto aos familiares dos presos nos dias de visita e orientação aos internos como detectar, tratar e prevenir a doença”, enfatiza a gerente técnica da UPI, Domingas Printes.

De acordo com a gerente técnica da Umanizzae, Sheryde Karoline, nos últimos anos foram alcançados avanços por meio dos programas de controle da tuberculose pelo SUS. “Todavia nossa atenção dentro das unidades junto aos detentos é fundamental, o primeiro diagnóstico é feito aqui dentro, por nossos profissionais. A melhor forma de prevenir a transmissão da doença é fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível, e esse tratamento só termina quando o médico confirmar a cura total do paciente”, informa a gerente.

Dia Mundial de Combate à Tuberculose – A Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu o dia 24 de março como o dia D de combate à doença, pelos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose, ocorrida em 24 de março de 1882, pelo médico Robert Koch.