Hiperêmese gravídica: entenda a doença que vai além de um enjoo

Manaus - Passar mal no início da gravidez é algo bem comum. Enjoos, indisposição e até alguns vômitos fazem parte desse momento tão único da mulher. O problema é quando esses sintomas passam a se tornar mais constantes do que o normal e acabam transformando a gravidez em meses de sofrimento. Isso ocorre quando a mulher sofre com a chamada Hiperêmese Gravídica.

A hiperêmese gravídica, diferentemente da êmese gravídica (enjoos e mal estar no início da gravidez), se torna mais grave por apresentar sintomas semelhantes, porém, com maior severidade. Muitas vezes os sintomas atrapalham a rotina da mulher. Apesar de não ser muito comum, a hiperêmese é uma das principais causas de internação nos primeiros meses da gestação.

Perda de peso, vômitos constantes, boca, pele seca e desidratação são um dos principais fatores que fazem parte dessa "difícil condição". Ela, resumidamente, acontece devido ao aumento da quantidade de hormônio gonadotrofina, o famoso HCG, e deficiência da vitamina B6 durante a gravidez.

"Cerca de 1 a 2% das mulheres sofrem com a hiperêmese. A cada 100 grávidas, 1 ou 2 tivessem este problema" explica o médico obstetra Carlos Diniz.

Ele afirma ainda que a depressão e uma gravidez não planejada também são fatores que contribuem para a hiperêmese aparecer. Mulheres com gravidez gemelar (grávidas de gêmeos) ou que tenham mães que também sofreram com a "condição", são mais propensas ao problema.

Apesar de não ser fatal, para algumas mulheres, a hiperêmese pode se tornar um caso grave, precisando até de internação. "Nos casos das grávidas que não conseguem se alimentar e nem se hidratar corretamente, a internação é o mais aconselhável para que ela possa recuperar a hidratação - que é feita via intravenosa", diz o médico.

Foi o caso da jornalista Daniela Oliveira de 29 anos. Mãe de uma menina de cinco anos, ela relembra os momentos difíceis durante os primeiros meses de gestação, com enjoos e vômitos.

A hiperêmese costuma desaparecer entre a 15ª a 20ª semana de gestação | Foto: reprodução

"Eu sofri desde o início, até praticamente o meu último mês de grávida, era horrível! No início, eu achei que era normal, mas depois percebi que havia algo errado devido a quantidade de vômitos que tinha todos os dias. Eu chegava a ter entre oito ou mais. Por várias vezes, eu precisei tomar soro, pois não conseguia nem beber água que meu organismo rejeitava", relembra.



Apesar de sofrer com a hiperêmese, com a realização do pré-natal e acompanhamento médico, a jornalista conseguiu amenizar os constantes enjoos. Seguir as recomendações médicas é essencial para controlar este mal que costuma desaparecer entre a 15ª a 20ª semana de gestação.

"Raramente, uma mulher sofre coma hiperêmese até o fim da gravidez. Há casos, porém, que são raros, como o de Daniela. Geralmente, esses casos são mais recorrentes na primeira gestação", revela obstetra.

Tratamento

De acordo com o médico, o tratamento para combater ou amenizar os sintomas da hiperêmese é baseado no aumento de ingestão de proteína, diminuição de alimentos gordurosos, aumento da ingestão de líquidos (água de coco é super indicado pelos médicos) e fracionar as alimentação, pois um estômago vazio tende a aumentar os enjoos.

Dica

Existe alguns truques de quem já passou por essa aflição que ajuda a amenizar a situação. Um dos mais conhecidos é comer uma bolacha de água e sal ao acordar pela manhã, isso antes de levantar e escovar os dentes. Segundo os especialistas e as mamães que já passaram por isso, o truque costuma dar certo pelo menos nas primeiras horas do dia.

Outro truque, inclusive indicado por Daniela, é chupar gelo, isso mesmo, a jornalista revela que aprendeu a prática com uma amiga e isso a ajudou a conter a ânsia de vômito.

"Além dos tratamentos medicamentosos e ingestão de vitamina B6, eu costumava chupar gelo. Sempre deixava as forminhas com água no congelador, quando a ânsia atacava, eu chupava gelo e ela desaparecia por algumas horas. Não sei se vai dar certo com outra pessoa, mas comigo funcionou muito", relembra.

Comer uma bolacha de água e sal ao acordar pela manhã, antes de levantar e escovar os dentes, ajuda a diminuir a ânsia de vomito | Foto: reprodução

Perigo ao bebê

No geral, a hiperêmese não apresenta grandes riscos aos bebes, mas precisa ser levada à sério e ser vista como um mal que necessitada de tratamento. O trato deve começar logo que diagnosticado a doença, já que a perda de peso da mãe pode afetar o desenvolvimento do bebê.

Apesar de tudo, existe ainda um lado bom para as mulheres que sofrem com hiperêmese. As grávidas que passam por esta situação têm menor probabilidade de ter um parto prematuro, justamente, devido ao alto índice hormonal.

"Por mais sofrido que seja, apesar de algumas pessoas acharem que é frescura, não há outra coisa a fazer que não seja seguir as recomendações médicas. A grávida deve fazer o pré-natal religiosamente e procurar manter a calma. O apoio dos familiares é extremamente importante nesse momento, inclusive, se possível psicológico também, pois a mulher passa por intensas transformações e este momento deve ter cuidados especiais. Afinal, é a chegada de um filho e tudo vale a pena", diz Daniela.

