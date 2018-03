População carceraria de Manaus recebe campanha de vacinação

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), deu início à campanha de vacinação para a População Privada de Liberdade (PPL), na manhã desta segunda-feira (19). O secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar Cleitman Coelho, destaca a importância da vacinação para prevenir doenças que estão em evidência atualmente.

“A população carcerária vive em um ambiente que é favorável para a proliferação de vírus. Existe um grande público que circula pelas unidades e tem contato com os detentos, como servidores, agentes, advogados, psicólogos, assistentes sociais, policiais e as famílias, especialmente pessoas de mais idade e crianças que podem estar vulneráveis ao contágio das doenças”.

A ação será realizada em todas as unidades prisionais de Manaus, com a participação dos agentes de saúde da empresa Umanizzare Gestão Prisional na aplicação das vacinas. Foram entregues cerca de 600 doses por unidade prisional, sendo 150 para a prevenção de quatro tipos de doenças.

As vacinas têm como finalidade o combate das seguintes doenças: caxumba, sarampo, rubéola, hepatite B, difteria, tétano e febre amarela.

O cronograma de vacinas irá se estender até o dia 11 de abril para todos os detentos, exceto para as gestantes que não poderão receber a dose contra tríciple viral por se tratar de um vírus de prevenção ativo, o que não é indicado durante a gestação.

Capacitação dos profissionais de saúde

Foi realizado, durante a terceira semana de março, um treinamento aos agentes de saúde da Umanizzare referente à campanha de vacinação para a população carcerária no Distrito de Saúde Oeste da Semsa.

Segundo o artigo 10 da Lei de Execução Penal (LEP), a assistência à saúde ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

O treinamento foi viabilizado pela Coordenadoria de Saúde do Sistema Prisional do Amazonas (CSSPAM) da Seap, com o apoio do Programa Nacional de Imunização (PNI) da Semsa.

