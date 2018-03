Projeto 'Mexa-se' será lançado no Viver Melhor 1

Manaus - O residencial Viver Melhor 1, na Zona Norte de Manaus, recebe nesta sexta-feira (23), às 18h, o lançamento do projeto “Mexa-se”, que tem como objetivo o desenvolvimento de atividades físicas e esportivas para melhoria da qualidade de vida da população. A ação é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), com apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Nove polos espalhados em vários pontos da cidade serão beneficiados com a iniciativa. De acordo com o coordenador do projeto “Mexa-se”, Rogério Melo, a partir de segunda-feira (26), das 18h às 21h, os polos do Parque Liberdade (Cachoeirinha e Gilberto Mestrinho), Parque Linear 40 (Parque Cajual e Senador Jefferson Péres), Viver Melhor 1 e 2, Mestre Chico 1 e 2, Parque Manaus (Desembargador Paulo Jacob), Parque São Raimundo, Oswaldo Frota e Povos da Amazônia passarão a receber as atividades duas vezes por semana.

“Foi feita uma visita em cada local e a partir daí foram verificadas as necessidades de cada polo para poder montar o cronograma de atividades e o quadro móvel para trabalhar no "Mexa-se". Além dos polos que irão receber o projeto, também foram inseridos locais que estão em seus arredores e que também não possuem atividades e práticas esportivas, de modo que uma maior quantidade de pessoas possa ser atingida e seja estimulada a praticar os exercícios”, destacou Rogério Melo.

A secretária da Sejel, Janaina Chagas, comentou sobre a importância de aproveitar os espaços públicos de forma consciente, e levar à população algo que possa servi-los da melhor forma possível. “É comum vermos vários locais da cidade que não tem acesso às práticas esportivas e queremos que a comunidade possa de fato ter uma vida mais saudável e com qualidade. Então, utilizar esses espaços públicos em prol da sociedade será muito bom para todos”, disse.

Inscrições

Para participar das atividades do “Mexa-se”, os interessados deverão entregar aos professores das aulas, as cópias do RG, CPF e comprovante de residência, uma foto 3x4 e um laudo de aptidão para a prática das atividades.

Programação

Danças, caminhada e corrida orientadas, gincanas e esportes como vôlei, futebol, vôlei, entre outros, são algumas das atividades a serem praticadas.

