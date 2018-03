Maternidade amplia leitos para bebês prematuros, em Manaus

Manaus - A ampliação da Maternidade Balbina Mestrinho, localizada na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus foi possível com a conclusão das obras na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCINCo). A unidade estava com seis leitos desativados desde 2013, por problemas na estrutura física do prédio.

As obras na maternidade fazem parte do trabalho de revitalização que a Susam vem executando nas unidades da rede estadual de saúde, desde que a atual administração assumiu, em outubro do ano passado. Nessa primeira fase, segundo o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, 13 unidades estão sendo contempladas com melhorias na estrutura física e em ambientalização.

Leia também: Vacina de febre amarela será ampliada para todo o Brasil

A Maternidade Balbina Mestrinho realiza, em média, 480 partos por mês. A UCINCo é reservada aos bebês pré-maturos que estão saindo da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As intervenções, na unidade, iniciaram com uma obra emergencial no telhado, que apresentava infiltrações e vazamentos crônicos, provocando a desativação dos leitos.

A maternidade recebeu alguns reparos para corrigir fissuras deixadas pela construtora na época da reforma e ampliação do prédio | Foto: Divulgação/Susam

A maternidade também recebeu reparos na rede elétrica, que estava danificada por conta das infiltrações. Além disso, estão sendo corrigidas fissuras deixadas pela construtora na época da reforma e ampliação do prédio, que foi reinaugurado em 2013.

A diretora da unidade, Rafaela Faria, explica que a próxima etapa é a conclusão do conserto da fachada e pintura, além de outras melhorias na unidade. “Com essa ampliação, com a melhoria nas áreas comuns e reorganização do ambiente hospitalar, daremos uma melhor assistência às mães e bebês”, afirmou. Rafaela ressalta que a revitalização está sendo realizada sem interferir no atendimento, que segue normalmente durante 24 horas.

Pacote - Além da Maternidade Balbina Mestrinho, fazem parte do pacote de obras de revitalização, as maternidades estaduais Ana Braga e Dona Lindu. “Na Ana Braga, já foi instalado um novo telhado, estamos reativando leitos, sistema de climatização e informatização dos atendimentos. Em seguida, os trabalhos serão voltados para o Instituto da Mulher Dona Lindu”, destacou o gerente de Maternidades da Susam, Edilson Albuquerque.

Leia mais:

Projeto 'Mexa-se' será lançado no Viver Melhor 1

Governo deve liberar R$ 60 milhões para a saúde no interior

Hiperêmese gravídica: entenda a doença que vai além de um enjoo