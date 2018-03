Síndrome de Down: ser especial é não ter preconceito

Manaus - Dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi, estrategicamente, escolhida em função do cromossomo 21 que ao invés de dois, tem três pares. Infelizmente a data ainda é pouco conhecida. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) há cerca de 270 mil pessoa com síndrome de só no Brasil.

Mas o que é a Síndrome de Down?

Trissomia 21, mais popularmente conhecida como Síndrome de Down, é uma condição acidental genética que ocorre no momento da concepção em mais de 90% dos casos. O ser humano tem 46 cromossomos divididos em 23 pares, uma pessoa com a síndrome vem com 47 cromossomos e no lugar de duas, o portador possui três pares do cromossomos 21. É justamente essa cópia a mais que provoca reações diversas no organismo dando as características próprias da Síndrome de Down.

Porém, apesar de estudos ainda não se sabe exatamente as causas desta disfunção que levam a este cromossomo a mais. A síndrome de down não é doença e sim uma falha genética. É importante ressaltar que essa falha não deve ser atribuída como culpa dos pais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 700 nascimentos, uma criança nasce com Down.

Olhos puxados parecidos com olhos de orientais, dentição algumas vezes incompleta, mãos e pés pequenos, a cabeça costuma ter a parte posterior achatada dando a impressão de um rosto mais arrendondado, nariz pequeno, orelhas pequenas com as bordas dobradas, pescoços mais alongados, abdomens mais salientes, são algumas das características do indivíduo que possui síndrome de down.

Além dessas características, alguns homens com a Síndrome também podem ser estéril e as mulheres podem sofrer com a menstruação irregular. Apesar das caraterísticas comuns entre os Downs, vale lembrar que eles não são fisicamente iguais como muita gente ainda afirma que seja.

Doenças

Em 40% das casos, a Síndrome de Down vem acompanhada de algum tipo de cardiopatia e, infelizmente, este é um dos principais motivos que leva a morte precoce de quem tem SD, porém, exite acompanhamento médico e também há a possibilidade de procedimento cirúrgico que, quando bem sucedido, melhora a qualidade de vida do paciente.

Pessoas com SD também têm mais chances de desenvolver otites, apneia do sono e obesidade. A parte cognitiva costuma ser um pouco abaixo da média, por isso, é superimportante o estímulo constante, pois apesar da dificuldade, isso não significa que eles não possam aprender no ritmo deles.

Diagnóstico

Geralmente o diagnóstico é feito após o nascimento do bebê, no entanto, durante o pré-natal já é possível realizar um breve rastreamento que acusa a probabilidade de o bebê ser ou não Down, porém não é um teste preciso. O rastreamento é realizado por meio de testes de sangue detalhados e ultrassons no primeiro trimestre.



Médicos afirmam que uma gravidez a partir dos 35 anos aumenta a chance de dar luz a um bebê como síndrome de down, porém, é cada vez mais comum mulheres abaixo desta idade que se torna mãe de portadores da Síndrome de Down.



Amor de família

Síndrome de Down: ser especial é não ter preconceito | Autor: Márcio Melo

Apesar de todos esses fatores é possível viver uma vida feliz e ativa quando se tem carinho, amor e apoio familiar. É o caso da jovem Stephanie Santos, de 17 anos. Filha mais nova da dentista Rosana Santos, de 59 ano,s e do funcionário público Omar Santos, de 62, Stephanie é pura alegria. Cursando o 7º ano do ensino fundamental, a adolescente gosta de fazer coisas comuns à jovens da sua idade. A dança, inclusive, é o hobby preferido de Stephanie.

Balé e dança do ventre são as modalidades que ela mais gosta. " Eu gosto de dançar, é divertido e eu adoro fazer balé", diz empolgada.

Stephanie é um exemplo claro de que conviver com as diferenças é perfeitamente normal | Foto: Marcio Melo

Dificuldades

A mãe conta que desde o nascimento, apesar das dificuldades, a família sempre tratou a caçula da maneira mais normal possível. "Eu já desconfiava que poderia ter um filho com Down, mas só tive certeza depois que ela nasceu. Mesmo assim, procurei tratá-la como tratamos os nossos dois primeiros filhos, mesmo dentro das diferenças dela", explica.

Stephanie nasceu com uma cardiopatia que atualmente está curada. Ela teve também um atraso na fala, devido ao problema no ouvido que demorou ser identificado. Mas para a mãe, esse nem de longe é a principal dificuldade enfrentada pela família que tem encontrado ao longo dos anos dificuldades quando o assunto é educação escolar.

"Ainda falta muito para a inclusão escolar ser uma realidade aqui. É a nossa maior dor de cabeça. As pessoas têm que entender que quem tem Síndrome de Down pode estudar normalmente, eles são capazes de aprender mesmo que seja em ritmo mais lento. Ter acesso à Educação é um direito deles também", reivindica a mãe.

Além das danças, a pintura também ajuda no estímulo da cognição de Stephanie. No geral, a pessoa com SD é bastante receptiva ao mundo das artes e isso contribui, positivamente, ao desenvolvimento não só cognitivo, mas de socialização.

"Eu gosto de comer, dançar , conversar com minhas amigas e adoro passear no shopping", diz a jovem Stephanie | Foto: Marcio melo

"A Stephanie é uma menina amiga, extremamente amável. Isso é o reflexo de muito amor e carinho. Ela nunca foi tratada como anormal, pois para a gente ela é normal dentro dos limites dela", diz o pai Omar Santos.

Apesar do amor e cuidado da família e amigos, o preconceito ainda é uma constante para quem tem a síndrome. "É comum as pessoas ainda olharem para ela de uma maneira diferente. Quando vamos em algum parque ou lugares públicos, percebemos que tem gente que se afasta. Não sei se por medo de não saber lidar ou por não querer ficar perto de alguém pelo simples fato de ter a síndrome", lamenta o pai.



Stephanie é um exemplo claro de que conviver com as diferenças é perfeitamente possível. Olhar para o ser o humano é muito mais importante do que olhar para a síndrome. "Eles podem fazer e serem o que quiserem, basta dar uma oportunidade. Peço que as pessoas permitam-se conhecer alguém assim, se informem melhor e abram suas mentes", aconselha Omar.

Assistência

Além dos cuidados em casa, um acompanhamento por profissionais da área da saúde e psicológica é sempre indicado pelos médicos. E os custos com este profissionais não costuma ser baratos. por conta disso, o Sistema único de Saúde (SUS) tem investido nos ultimamente em centros de reabilitações especializados com toda uma gama de profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas entres outros. Atualmente são 187 centros especializados espalhados por todos Brasil.





