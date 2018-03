Você tem plano de saúde? Saiba mais sobre o Hapvida

Manaus - Nesse período do ano, em que as chuvas predominam boa parte do país, as viroses e alergias surgem, sendo necessário reforçar a imunidade com uma boa alimentação e limpando bem a casa para evitar focos de mosquitos. Para não ter complicações com as viroses e manter uma vida saudável, é fundamental ter uma assistência médica durante todo o ano.



As contribuições na área da saúde democratizam e promovem a qualidade de vida da população. Em Manaus, as unidades do Hapvida contribuem para a promoção da saúde em diferentes bairros da cidade. Elas expandem o atendimento para outras áreas, descentralizando a assistência e promovendo maior agilidade e acessibilidade.

São dois hospitais, três prontos atendimentos, sete Hapclínicas, laboratório e núcleo de medicina preventiva que já atendem na região.

Hospitais

Em Manaus, os hospitais São Lucas e Rio Negro contribuem para a saúde da população. O São Lucas é um hospital materno-infantil e atende às especialidades voltadas para a saúde das mamães e bebês. O Rio Negro é o maior da rede, em Manaus, conta com leitos e serviços em cardiologia, neurologia adulto e uma unidade de hemodinâmica. No local, os pacientes ainda podem encontrar atendimento de urgência e emergência ambulatorial para adultos.

Hapclínicas

As Hapclínicas Duque de Caxias, Parque 10, Silves, Flores, Cidade Nova, João Valério e Zona Leste atendem consultas agendadas nas especialidades de clínica geral, ortopedia e ginecologia obstétrica, entre outras. As unidades funcionam de segunda a sábado. De segunda a sexta o atendimento acontece das 7h às 20h. Já aos sábados é das 7h às 17h.

Prontos Atendimentos

Os Prontos Atendimentos (Pas) Adrianópolis, Cidade Nova e Distrito Industrial funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Os PAs possuem serviços de Clínica Geral, Pediatria, Raio X, Ultrassom, emergência, entre outros.

