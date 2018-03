Quatro casos de sarampo são confirmados em Manaus

Dos casos confirmados, três são do sexo feminino e um do sexo masculino. Faixa etária varia de quatro meses a 22 anos. | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro casos de sarampo foram confirmados em Manaus na tarde de ontem. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) na manhã deste sábado (24).



Conforme informações da Semsa, dos casos confirmados, três são do sexo feminino e um do sexo masculino. A faixa etária varia de quatro meses a 22 anos, sendo que dois casos são menores de um ano, não tendo, portanto, recebido a vacina tríplice viral que é indicada pelo Ministério da Saúde para pacientes a partir dos 12 meses de idade, conforme calendário básico de vacinação.

Todos os doentes são residentes na área de abrangência do Distrito de Saúde Norte (DISA Norte) e estão em casa por já estarem fora do período de transmissibilidade do vírus.

Até sexta-feira (23/3) já haviam sido notificados 32 casos suspeitos de doença exantemática. Um foi descartado, quatro confirmados e os outros 27 continuam em investigação, aguardando os resultados das análises pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.





