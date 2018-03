Conheça as 5 frutas que ajudam a emagrecer

Curitiba - As frutas têm funções fundamentais no nosso organismo, principalmente para aqueles que estão buscando uma reeducação alimentar, ou que já têm uma alimentação saudável e balanceada. Em sua composição há fibras alimentares, vitaminas (principalmente A, C e E), minerais e nutrientes que ajudam na regulação do organismo (como as células antioxidantes, etc.).

De acordo com o que a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda, é ideal comer de 3 a 5 porções de frutas diariamente. Por ter uma grande variedade, não é difícil encontrar as frutas ideais para incluí-las na sua rotina alimentar. Além disso, a inclusão de frutas na dieta auxilia no emagrecimento e para manter o corpo no peso equilibrado, além de ser eficaz na prevenção de diversas doenças. Como visto, as frutas são grandes fontes de energia e nutrientes, que contêm baixa caloria, o que ajuda no emagrecimento.

Conheça as 5 principais frutas que podem te auxiliar a emagrecer:

Banana: A banana é uma das frutas mais consumidas no Brasil. Rica e triptofano, sacia o desejo de doces e da fome. Seu potencial calórico vai depender do tipo e do tamanho da banana.É recomendado o seu consumo antes de exercícios físicos, pois ela diminui o risco de cãibras, devido à grande quantidade de potássio em sua composição. Quando tomada no café da manhã, ajuda a diminuir a fome ao longo do dia Ainda mais, a banana pode ser consumida pura, assada (no forno ou no micro-ondas, quando adicionados cravos da índia ou canela, fica muito saborosa), na comida e em pratos típicos da culinária brasileira.

Maçã: A maçã é uma fruta rica em antioxidantes e é ótima para a regulação do intestino. Além disso, regula também os níveis de colesterol e triglicerídeos e ajuda na digestão e na desintoxicação do fígado A maçã é uma sobremesa muito nutritiva e pode ser consumida de várias formas (inclusive, assada com canela e cravo da índia também).Ela é muito indicada para aqueles que estão procurando emagrecer, por possuir poucas calorias e trazer a sensação de saciação da fome.

Morango: Uma das principais características do morango é a sua propriedade anti-inflamatória. É uma fruta muito boa para saúde, pois, devido a essa propriedade, auxilia na prevenção de várias doenças cotidianas, como inflamações e resfriados.É uma fruta rica em vitamina C e ferro, o que contribui para uma mais eficiente e natural queima de gordura. Além de melhorar o sistema de drenagem linfática, o morango ajuda a emagrecer, pois contém pouquíssimas calorias.

Pera: A pera é uma fruta rica em fibras, o que ajuda a melhorar o trânsito intestinal e, consequentemente, auxilia no emagrecimento. Ela também deixa a sensação de saciedade e seus nutrientes ajudam a regular os níveis de colesterol no sangue.

Abacate: O abacate é uma grande fonte de lipídios necessários para o organismo. Ele pode ser utilizado para substituir alimentos que possuem gorduras nocivas, o que contribui diretamente na manutenção do mau colesterol Além disso, o abacate é rico em vitamina D o que está relacionado com a capacidade da estimulação da produção do colágeno para a pele. Portanto, o abacate além de ajudar a emagrecer, também evita o envelhecimento precoce.

Como consumir

São variadas as formas de consumir as frutas no seu dia a dia. Dentre elas, estão a seguir:" Salada de frutas;" Suco;" Com granola;" Com iogurtes;" Em pratos culinários.Uma boa dica para consumir frutas com frequência é deixá-las em pequenos potes que ficam em seu campo de visão (por exemplo, na mesa do trabalho, na mesa do centro da sala, etc.). Outra dica, agora para evitar que as frutas estraguem muito rápido dentro da geladeira, é conservá-las congeladas quando seu uso não for imediato.