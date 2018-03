UTI Neonatal: conheça a maternidade onde nasceu a menor criança do AM

Ala onde ficam alojados os bebês em fase de recuperação após procedimentos médicos | Foto: Júnior Mello

Manaus - Nesta terça-feira (27), a equipe do Em Tempo esteve nas dependências da Maternidade Moura Tapajóz, localizada na Zona Oeste de Manaus, para conhecer como funciona o atendimento às crianças que nascem prematuramente.

A unidade, além de outros serviços, também oferece atendimento especial através da Unidade de Tratamento Intensivo ao recém-nascido (UTI). No de 29 de dezembro de 2017, a maternidade foi cenário do parto da menor criança nascida no Amazonas. Ieda Valentina Martins Trindade veio ao mundo com 29 centímetros e pesando apenas 445 gramas.

Edna Bustos é enfermeira da Moura Tapajóz e acompanhou o desenvolvimento da criança. Ela também auxilia diretamente nos cuidados de outros recém-nascidos.

"Nós recebemos o bebê com um atendimento especial. Claro, existem rotinas distintas para cada um deles. Aqui na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a equipe tem como uma das responsabilidades, controlar a temperatura dos bebês. Os cuidados com a mobilidade da criança também é muito importante, ou seja, o manuseio do bebê é mínimo" disse.



De acordo com a enfermeira, por conta dos bebês serem muito pequenos, a alimentação é feita por meio de uma sonda gástrica e também com o leite materno. A mãe tem livre acesso na UTI.

"Ela entra na hora que ela quiser e pode ficar ao lado do seu bebê. Isso faz parte do contato que eles têm que ter com as mamães" comentou.

Leia também: Menor bebê prematuro do AM recebe prefeito e primeira dama de Manaus

Cuidados



O prefeito Arthur Neto e a primeira dama visitaram a recém-nascida na tarde de sexta-feira (23) | Foto: Divulgação

Prestes a completar 3 meses de vida, a pequena Valentina pesa 1.750 kg e não possui impedimentos físicos ou neurológicos que justifiquem a permanência dela na unidade hospitalar. A bebê é filha da copeira Ide Lima Martins, 42, que teve complicações durante a gravidez.

Ieda nasceu três meses antes da data prevista, conforme a primeira ultrassonografia realizada pela mãe. Com um quadro de Doença Hipertensiva Específica da Gravidez, a mãe de Valentina foi internada na Maternidade Moura Tapajóz dez dias antes do nascimento da filha.

"A mãe apresentava sintomas de hipertensão arterial. Valentina foi fruto de uma gravidez não planejada, então, ela engravidou e o quadro da doença evoluiu. Ela teve que ficar internada durante 10 dias aqui na UTI antes do parto. Como não houve um controle dessa hipertensão, e havia risco tanto para o bebê, quanto para a mãe, foi indicada a cesariana. A Valentina nasceu com uma idade gestacional de 25 semanas, equivalente ao sexto mês de gestação", disse Paula Célia, médica responsável pela UTI Neonatal.

De acordo com o registro médico, a pequena deu entrada na Unidade Intensiva com cerca de 20 minutos de vida. Para resguardar a vida da bebê, a equipe seguiu todo o procedimento correspondente para esse tipo de caso.

" A surpresa que nós poderíamos ter com o caso da Valentina, devido ao tamanho dela, o quadro poderia evoluir bem diferente do que planejávamos . Ela precisou de parâmetros ventilatórios mínimos. Nós conseguimos alimentá-la de maneira rápida. Ela recebeu atendimento da equipe multidisciplinar que a maternidade possui, formada por uma equipe médica, equipe de enfermagem, além dos técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e a fonologia", disse Paula.

A participação dos pais também foi muito importante para os primeiros dias de vida do bebê. Tanto a mãe, como pai sempre se demostraram calmos. "Apesar deles saberem que a criança poderia não sobreviver, eles confiram na equipe. E isso foi muito bom para o desenvolvimento da Valentina".

Leia mais:

Prefeitura capacita venezuelanos com curso de português instrumental

Quatro casos de sarampo são confirmados em Manaus

Trânsito tem redução de mais de 63% de mortes em vias de Manaus