Caspa: veja como solucionar esse problema!

Manaus - A caspa é um problema que atinge 40% da população brasileira e afeta mais os homens do que as mulheres, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Os brasileiros, em sua maioria, não sabem lidar com a situação e não procuram por tratamentos com profissionais podendo assim agravar o quadro clínico. Mas afinal o que é a caspa?

Caspa é uma descamação que ocorre na pele, que pode ser causada pela dermatite seborreica, afirma a dermatologista Adriana Mariano, 36 anos. “A caspa é a dermatite seborreica, que acabou-se chamando também de seborreia, em estados mais graves. Mas podemos dizer que o mais correto é chamar de dermatite seborreica, porque é um quadro que envolve inflamação, e não apenas a oleosidade no couro cabeludo”.

Dermatologista Adriana Mariano fala sobre como combater a caspa | Foto: Arquivo Pessoal

A população, em sua maioria, não trata a seborreia com o devido cuidado, e ainda buscam alternativas para solucionar o problema, sem orientação médica. Foi o caso de Daniel Nogueira, barbeiro, 24 anos, que percebeu o problema no filho de apenas dois anos. “Começou a encher a cabeça dele de caspa e o cabelo começou a cair. Fui na farmácia e perguntei do farmacêutico se eles tinham alguma coisa para solucionar o problema. Ele me indicou um shampoo e melhorou. Se não tivesse dado resultado eu o levaria ao médico posteriormente”, explicou.

Esses casos são recorrentes, segundo Adriana. “Os tratamentos são individualizados, depende de como o paciente se apresenta”, explica a especialista.

Tratamentos alternativos

Pessoas costumam também buscam por produtos naturais para sanar o problema. “Alguns produtos naturais são originalmente anti-inflamatórios, então observa-se sim uma melhora, apesar de não haver nenhum estudo controlado fundamentando tal medicação”, destaca Adriana. "Existe alguns itens naturais que podem amenizar a caspa e diminuir o incomodo como as ervas Sálvia e Alecrim, que juntas, possuem propriedades anti-inflamatórias e antissépticas que ajudam a combater esse problema", conclui.

Amarantto, loja de produtos naturais, fica na estrada da Ponta Negra, e vende ervas que amenizam a doença | Foto: Divulgação

Andréa Lopes, 28 anos, é proprietária de uma loja de produtos naturais, a Amarantto. Ela vende essas ervas e confirma os benefícios que as mesmas trazem para pessoas com caspa. “Trabalhamos com mais de 60 tipos de ervas, nesse caso é utilizada externamente. Algumas pessoas, indicadas por nutricionistas, e também por seu próprio interesse, buscam recorrentemente pelas ervas”, explica Andréa.

Apesar da caspa afetar mais aos homens, algumas mulheres também sofrem com esse problema. Bruna Galete, de 26 anos, é dona do salão de beleza Espaço Esplêndida e fala que algumas clientes buscam por tratamentos no salão para combater a caspa. “Temos tratamentos detox e anti-resíduos, para mulheres que sofrem esse incomodo capilar”, comenta Bruna.



Salão Espaço Esplêndida, em Flores, traz tratamentos para esse problema | Foto: Divulgação





A caspa deve ser controlada para que o quadro clínico não venha a se agravar, e trazer consigo um problema visual e coceiras. “Manter uma vida menos estressante e fazer atividades físicas são ótimas opções para evitar o aparecimento das caspas. E quando indicado, pelo dermatologista, usar cremes, xampus e loções que tratem o quadro durante a crise. E mais uma vez, a higiene do couro cabeludo é o mais importante nesse processo”, aconselha Adriana.





Dúvidas recorrentes

EM TEMPO - Estresse causa caspa?

Estresse pode sim causar caspa! | Foto: Reprodução

Adriana Mariano - Sim. O estresse é um quadro inflamatório, que não só atinge a pele, mas o indivíduo como um todo, direta e indiretamente, podendo ter agravações.





E T - Caspa é contagiosa?

A M - Não. A dermatite seborreica (DS) é uma condição inflamatória da pele, que acomete indivíduos predispostos geneticamente. Então não se preocupe que caspa não pega que nem piolho.





E T - Lavar o cabelo todo dia aumenta a caspa?

Lavar o cabelo não aumenta a caspa, pelo contrario, ajuda a diminuir | Foto: Reprodução

A M - Não. Manter o couro cabeludo limpo é saudável. Quem tem cabelos oleosos, deve e pode lavar todos os dias. Deixá-los oleosos propiciará o desequilíbrio da microbiota, aumentando a oleosidade e o aparecimento de caspa.





E T - A caspa tem cura?

A M - Não. Não há cura porque não é uma doença. É um quadro clínico que reflete um desequilíbrio.





Edição: Wallace Abreu

*Colaborou: Márcia Reis





