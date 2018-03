ALERTA: Saiba quando a dor na coluna esconde um câncer

Manaus - É comum vermos pessoas reclamando de dores na coluna, seja por conta da vida agitada, por esforço repetitivo ou após carregar peso e fazer trabalhos domésticos. Entretanto, especialistas acendem um alerta sobre uma doença silenciosa, que pode ser fatal para os desatentos. O Mieloma Múltiplos, inicialmente, não apresenta muitos sintomas.

Pacientes reclamam geralmente de dor nos ossos e anemia. Esses sintomas simples levam as pessoas a acreditar que se trata apenas de problemas comuns na coluna, retardando o tratamento. Os hematologistas, responsáveis pelo tratamento, dizem que este adiamento é um período importante perdido para o diagnóstico precoce do tumor.

Mas afinal, o que é o Mieloma Múltiplos ?

Uma doença silenciosa que não se manifesta no seu início e é caracterizada pelo crescimento descontrolado de células plasmáticas. Sem ainda ter o devido conhecimento dos cientistas sobre sua origem, o Mieloma Múltiplos é considerado uma mutação do DNA. O câncer se desenvolve na medula óssea e ainda não há qualquer método para evitar a doença.

Segundo dados da pesquisa realizada pela Global Burden of Disease (GBD), em 2015, a doença afetava 488 mil pessoas em todo o mundo, ocasionando 101 mil mortes naquele ano.



De acordo com dados, a doença se manifesta mais em homens do que em mulheres, principalmente, pessoas na faixa etária de 61 anos. A taxa de sobrevivência, segundo os médicos, vai de 4 a 5 anos, devido aos tratamentos atuais.

Quais as características desse câncer?

O Mieloma Múltiplos se manifesta com alterações ósseas, infecções, insuficiência renal, anemia e sintomas neurológicos.

Leia também: Mamografia 3D aumenta capacidade de detecção de câncer de mama

O EM TEMPO procurou a hematologista, Ruth Helena de Oliveira Perdiz, de 46 anos, graduada pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), que possui uma vasta experiência no setor e é uma das mais renomadas profissionais sobre o assunto. A especialista trabalha há 17 anos na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

De acordo com Ruth Perdiz, o Mieloma Múltiplo não é contagioso e nem hereditário.

“Não existe um fator isolado. Existem várias teorias sobre a causa do Mieloma, como determinadas alterações genéticas (alterações no DNA) - que podem tornar as células plasmáticas em neoplásicas. Quanto maior a idade do paciente, mais existe a probabilidade de ocorrer a doença, sendo muita rara em crianças e jovens. Outros fatores, como exposição à radiação e substâncias químicas, aumentam o risco de aparecimento da maioria das doenças onco-hematológicas”, explicou.

Para Ruth, o desenvolvimento da doença não pode ser prevenido, mas a identificação precoce, o tratamento e o acompanhamento podem elevar a chance de sucesso no tratamento do Mieloma. Ela aproveitou para explicar sobre as ações de tratamento para combater a doença.



“O tratamento deve ser iniciado imediatamente em pacientes sintomáticos que demonstrem lesões orgânicas como anemia, hipercalemia, lesões ósseas, lesão renal, hiperviscosidade, amiloidose e infecções bacterianas recorrentes. O tratamento consiste na dosagem de medicamentos que inibam a reabsorção óssea, associado com a infusão de alguns agentes quimioterápicos que vão diminuir as células neoplásicas na medula”, contou. Ela ainda fez questão de ressaltar que o paciente pode fazer o transplante de medula, que ainda não é realizado no Amazonas. O procedimento deverá ser feito no Estado após a inauguração do Hospital de Sangue, que está com as obras paradas.

“De acordo com a resposta ao tratamento inicial e a associação de outros fatores, como idade ou comorbidades associadas, a pessoa poderá ser encaminhada para realização de transplante de medula óssea. Se existir alteração importante da função renal, existe necessidade de realização de hemodiálise”, disse, mas aproveitou para alertar sobre os sintomas da doença.

“Os sintomas apresentados pelos pacientes incluem dor óssea, fraturas ou infecções ósseas, hipercalcemia (devido à destruição óssea), insuficiência renal, síndrome da hiperviscosidade sanguínea e anemia. Entretanto, alguns pacientes podem ser assintomáticos, onde a doença é descoberta por acaso, quando exames laboratoriais revelam anemia e hiperproteinemia”, citou.

Foi isso que o ocorreu no caso da dona de casa Marina Souza, de 59 anos, paciente da Fundação Hemoam, local onde é feito o tratamento do Mieloma em Manaus.

"Eu descobri por acaso a doença. Apesar de ter os sintomas, eu fui em vários médicos e eles me diziam apenas que era uma dor na coluna por causa da idade. Eles me passavam remédios e nada melhorava. Só que as dores começaram a se intensificar", relatou a dona de casa.

Ela aproveitou para esclarecer quais foram os primeiros sinais da doença . "Comecei a ficar fraca e descobri uma anemia profunda. Fiz diversos tratamentos, mas não havia alteração nos exames. Tomei ácido fólico e sulfato ferroso, mas as plaquetas não subiam. Um dia tive um sangramento e fui parar no HPS João Lúcio. Lá eu encontrei a doutora Ruth, que desconfiou quando relatei os sintomas. Fiz os exames específicos e veio o diagnóstico do Mieloma. Foi um susto!", relatou.

De acordo com a filha dela, a jornalista Bruna Souza, a indicação da doença após uma "simples" dor nas costas, associada à anemia, foi um choque na família.

"Receber o diagnóstico de um câncer sempre é muito difícil. Nunca tínhamos ouvido falar sobre o Mieloma Múltiplos e nem que a dor na coluna e anemia fossem características dessa doença . Buscamos saber o que era a patologia assim que saímos do hospital".

Ainda segundo Bruna, o início do tratamento não foi fácil, já que o paciente costuma ficar debilitado devido a administração dos remédios quimioterápicos .

" Minha mãe ficou sem andar nos primeiros dias, já que a doença afeta todos os ossos. Ela ficou fraca e emagreceu 10 quilos porque ficava enjoada após tomar os medicamentos do tratamento. Apesar disso tudo, continuamos lutando e hoje já temos resultados positivos. O corpo dela começou a produzir sangue, sem necessidade de transfusões e ela voltou a se locomover sozinha. A descoberta precoce foi fundamental para o tratamento da minha mãe", finalizou a jornalista.

Dona Marina recebeu o diagnóstico de Mieloma Múltiplos em dezembro do ano passado e está na terceira fase da quimioterapia. Após a 4ª etapa, ela deve ser encaminhada para o transplante.

Como se descobre essa doença?

Como a doença é muito complexa, a hematologista disse que é realizado uma biópsia de medula óssea ou de tumorações isoladas, caso haja necessidade. Ela aproveitou para fazer uma explanação de como é realizado o diagnóstico da doença.

“Embora a história e o exame clínico possam sugerir a doença, existem alguns pacientes pouco sintomáticos, que descobrem a doença através de exames de rotina ou por meio de uma investigação de anemia. Geralmente, são encaminhados para investigação em Centros de hematologia, onde é feita a investigação específica”, justificou.

E a quimioterapia?

Os agentes quimioterápicos usados no tratamento do Mieloma Múltiplo dependem do estadiamento, da idade do paciente e de outras doenças que o paciente pode ser portador. Existem diversos esquemas de tratamento quimioterápico e a escolha do protocolo também leva em consideração se há ou não indicação de transplante de medula óssea”, finalizou.



Leia mais:

Síndrome de Down: ser especial é não ter preconceito

Apagão em linhão deixa Manaus e outras capitais do Brasil sem energia

Mulher oferece geladeira na OLX e 'compradores' fazem a limpa na casa