Médica em Manaus tira dúvidas sobre sarampo e alerta para vacinação

Manaus - Com a confirmação de quatro casos de sarampo em Manaus, a população deve estar alerta. A prevenção desta doença é feita através da vacina. Toda pessoa de 01 a 49 anos, inclusive quem já teve a doença, deve se vacinar nas salas disponíveis na rede pública de Manaus.



De acordo com Karina Catique, pediatra do Hapvida, o sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, transmissível e extremamente contagiosa. Os sintomas são febre e manchas vermelhas acompanhadas de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, coriza, conjuntivite.

De acordo com a Dra. Catique, que atende no hospital São Lucas, assim que apresentar estes sintomas, o paciente deve procurar um Pronto atendimento, para ser realizado o exame para o diagnóstico. "

O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso – 90% das pessoas sem imunidade que compartilham espaços com pessoas contaminadas contraem a doença, que é transmitida por meio do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta da pessoa infectada, quando ela tosse, espirra e respira.



Basicamente, o paciente poderá passar por três fases, são elas:

1- Fase Prodrômica ou Pródromo - Refere-se ao período de tempo entre os primeiros sintomas da doença e o início dos sinais ou sintomas com base no diagnóstico. Nela, o paciente terá os sintomas iniciais da doença. Dura cerca de 2 a 3 dias.

2- Fase Exantemática-

Ocorre piora dos sintomas nesta fase, podendo ocorrer as seguintes complicações:

Erupções cutâneas que aparecem primeiro na cabeça e “descem” com o tempo para os pés; desaparecem em 7 a 10 dias.

Secreções aumentadas nas vias respiratórias superiores.

Elevada produção de muco nos pulmões.

Voz rouca, faringe e boca inflamadas.

3-Fase descamativa

Nesta fase as manchas escurecem, provocando uma descamação fina. Contudo, a febre e a tosse diminuem sensivelmente.

Entre os principais sintomas da doença são:

Conjuntivite intensa, pneumonia, infecção no ouvido, diarreia, encefalite.

“Não existe tratamento específico, o que há é o tratamento para diminuir sintomas como a febre e tosse. Quando o médico indica algum antibiótico, ele servirá para combater alguma possível complicação”, explica a médica, acrescentando que a melhor e mais eficaz forma de prevenção é a vacina, que tem eficácia em 97% dos casos.



Importante salientar que há anticorpos contra a doença, só que temporários. Eles são transmitidos pela placenta para os lactentes de mães que já tiveram sarampo, o que faz com que o bebê fique imune em seu primeiro ano de vida.

