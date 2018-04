É amante de coxinha? Que tal se ela for de tapioca?

Imagine uma versão de coxinha que não coloca a dieta muito em risco porque a massa é feita de frango e tapioca recheada e o recheio é de queijo minas sem lactose. A receita, que é assada e não frita, foi compartilhada pela chef de cozinha saudável Thais Massa.

Receita de coxinha de tapioca

A massa feita à base de tapioca e livre de glúten, proteína do trigo que deixa o organismo inflamado e propenso a acumular gordurinhas. Além disso, a tapioca é um carboidrato de baixo valor calórico que, por ser digerido facilmente, fornece energia mais rapidamente para o corpo, gerando um melhor rendimento durante a atividade física.

Já o queijo minas, além da versão escolhida na receita ser sem lactose, tem menos quantidade de gordura e mais proteína em sua composição. Ao contrário dos queijos amarelos que possuem alto teor de gordura saturada e sódio que, em excesso, aumentam o colesterol, causam hipertensão e obesidade.

Para empanar, ao invés da farinha de rosca, a coxinha é empanada na linhaça dourada triturada. A farinha de linhaça é fonte de fibras solúveis que garantem o equilíbrio do colesterol e do metabolismo. Ela auxilia no processo de desintoxicação, tem ação anti-inflamatória, além de prolongar a saciedade e melhorar o trânsito intestinal.

Veja como fazer essa delícia:

Ingredientes

200 g de frango cozido e desfiado

100 g de goma de tapioca

1 ovo

1 colher de tempero verde

queijo minas lacfree

farinha de linhaça dourada para empanar

Modo de Preparo

No processador de alimentos, bata todos os ingredientes (exceto o queijo) até obter uma massa homogênea (aproximadamente três minutos). Pegue pequenas porções, recheie com o queijo, molde e passe na farinha de linhaça. Coloque em uma assadeira e leve ao forno baixo pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos ou até dourar.

