Poder dos cachos ganha força com produtos especializados

Manaus – Em um período da moda marcado pelo empoderamento feminino, assumir os cachos virou uma tendência entre muitas mulheres. Cuidar de cabelos cacheados exige um tratamento especial e com produtos específicos para cada tipo de cacho. Pensando nisso, muitas marcas têm voltado seus olhos para esse mercado, desenvolvendo linhas personalizadas de cuidados específicos para cabelos cacheados.

Pensando na beleza da mulher brasileira, a marca nacional de beleza O Boticário, lançou a linha de cuidados para cabelos “Match Respeito aos Cachos”. O grande diferencial é que os produtos podem ser usados por qualquer cacheada, desde aquelas com cachos mais soltos, até cabelos crespos, todo cacho foi lembrado pela marca.

Com oito produtos, entre shampoo, condicionador, máscara, co-wash, três modeladores - um para cada tipo de cacho- e gelatina, a linha garante cachos definidos por 72 horas.

A fórmula promete hidratar e cuidar dos cachos, mantendo-os modelados por até 72h | Foto: Divulgação

O EmTempo foi convidado para fazer um teste da nova linha e aprovou o resultado. Além de garantir o que promete, os produtos da linha têm uma fragrância maravilhosa. Com uma fórmula livre de muitos agentes nocivos ao meio ambiente, a marca mostra uma preocupação não só com a beleza feminina, mas também com o meio ambiente.



As fórmulas da nova linha vêm com dois ingredientes especiais: colágeno vetegal & karité. O karité possui ação altamente emoliente que trata e previne o ressecamento, garantindo que os fios fiquem sedosos, nutridos, macios e com a porosidade reduzida, o que reduz a quebra dos cabelos.

Muitos cachos têm a estrutura da cutícula irregular, com ranhuras ao longo do fio e por esses “desníveis” o cabelo acaba perdendo água, fica ressecado e propenso à quebra.

Já o colágeno vegetal, fortalece o cabelo e ajuda a reter água no fio, uniformizando a cutícula e recuperando a elasticidade dos cachos, dando aquele balanço especial que toda cacheada ama.

Cuidar dos cachos exige ainda mais atenção, por isso foi criada uma linha exclusiva para as cacheadas | Foto: Marcely Gomes

Só as mulheres com cachos sabem como mantê-los definidos e com a modelagem desejada é trabalhoso. "Queremos que elas tenham mais dias #matchhairday e um encaixe perfeito entre sua vontade e a vontade de seu cabelo. Nós estudamos a fundo os cachos e percebemos que cada um deles é diferente e precisa de um cuidado especial, por isso testamos e aprovamos nossas fórmulas com mulheres cacheadas, onduladas e crespas”, conta Mirele Martinez, gerente da categoria de Cuidados Pessoais do Boticário.



O lançamento conta ainda com o endosso de um dos cabeleireiros mais renomados do Brasil – Ricardo dos Anjos, consultor expert Match. Queridinho de celebridades e blogueiras, já ouviu muito sobre os desejos das brasileiras ao longo dos seus 30 anos de carreira.

“Tive a oportunidade de usar os produtos da linha Respeito aos Cachos em minhas clientes e os resultados foram maravilhosos. Os produtos têm entrega profissional, resultados comprovados e oferecem definição aos diferentes tipos de cachos, além de deixar os cabelos flexíveis, soltos e maleáveis”.

Confira a linha completa:

Shampoo - R$ 29,90

Condicionador - R$ 31,90

Máscara - R$ 54,90



Cachos definidos por 72 horas



Cachos flexíveis, soltos e maleáveis

Cachos nutridos

Trata sem ressecar

Co-Wash - R$ 59,90:

Cachos definidos por 72 horas



Limpa sem ressecar

Condiciona e nutre sem pesar

Cachos flexíveis, soltos e maleáveis

Livre de Sulfato & Parabenos