Coren-AM oferta testes básicos de saúde à população neste sábado (7)

Manaus - O conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) realiza vacinação gratuita contra o sarampo na Praça Heliodoro Balbi, conhecida como Praça da Polícia, Centro de Manaus, neste sábado (7). A ação social faz parte do projeto “Coren na Praça”, em evento alusivo ao Dia Mundial da Saúde. Testes rápidos de doenças e outras atividades também serão oferecidas à população.

No horário de 8h as 12h serão oferecidos de forma gratuita à população testes rápidos de glicemia capilar e aferição de pressão; orientações sobre os principais fatores de ricos da Diabetes Mellitus; distribuição de mudas de plantas e preservativos; teste rápido de HIV, sifílis e hepatites B e C; ginástica laboral; além da vacinação conta o sarampo.

Abril Verde



O mês de abril é considerado “Abril Verde” e o Coren-AM pretende enfatizar a importância do próximo 28 de abril consagrado pela Organização Internacional do Trabalho como o Dia Mundial em Memórias às Vítimas de Trabalho e de Doenças Ocupacionais. A data é considerada o dia nacional deste tema, conforme os termos da Lei nº 11.121/2005.

“Hoje as condições de trabalho, vivenciadas pelos profissionais de enfermagem em todo mundo, evidencia o desgaste físico e emocional, a baixa remuneração e o desprestígio social, que vem refletindo negativamente na qualidade de vida desses profissionais, interferindo no absenteísmo, produtividade no trabalho, acidentes de trabalho, aparecimento de doenças ocupacionais e insatisfação no trabalho”, divulgou a direção do Coren-AM.

Por conta dos altos índices de adoecimento entre os profissionais da área de enfermagem e os trabalhadores em geral, este ano os Sistemas Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e Conselhos Regionais de Enfermagem se esforçarão para sensibilizar a população sobre as intervenções de prevenção ao adoecimento e incapacitação desse trabalhador.

