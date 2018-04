Shopping ViaNorte tem 'Dia + Saudável'

Manaus - O Shopping Manaus ViaNorte promove um "Dia + Saudável", a partir das 10h, deste domingo (8), na praça de alimentação, em parceria com o programa de emagrecimento "Manaus + Saudável", que realizará sua primeira pesagem motivacional oferecendo ao público atividades físicas, dicas de alimentação saudável com as nutricionistas, dicas de como prevenir doenças, sessão de massagem e de quiropraxia.

Toda a equipe multidisciplinar do programa de emagrecimento estará disponível para proporcionar um dia voltado para a saúde. A pesagem motivacional consiste em acompanhar e estimular os participantes a continuar focados na redução de peso.

O programa tem como meta eliminar, em cada edição, uma tonelada de gordura e tem como objetivo, incutir a atividade física e reeducação alimentar | Foto: Divulgação

A expectativa da organização é da participação de aproximadamente 120 competidores que subirão na balança para conferir seus resultados com um mês de programa. Esta etapa premiará os 10 melhores colocados de ambos os sexos, com diversas cortesias de clinicas de estética, kits de suplementos, entre outros.

O programa Manaus + Saudável começou suas atividades, oficialmente, em março deste ano. O programa de 90 dias possui a maior equipe multidisciplinar do país, composta por profissionais de educação física, nutricionistas, quiropraxista, fisioterapeuta, psicólogas, médica de família e comunidade e clínicas de estética.

O programa tem como meta eliminar, em cada edição, uma tonelada de gordura e tem como objetivo, incutir a atividade física e reeducação alimentar. Seis toneladas de gordura foram eliminadas até a última edição e contribuindo para a nossa cidade de Manaus ficar mais magra.

