Leite de soja da amazônia: 2,4 mil famílias serão beneficiadas

Maués - Aproximadamente 2,4 mil famílias no interior do Estado vão ser beneficiadas com a doação de leite a partir do beneficiamento de soja na cidade de Maués (a 253 quilômetros de Manaus). A ação ocorre pelo programa de combate à desnutrição infantil nos municípios interioranos, o "Leve Leite", da Prefeitura de Maués, que volta às atividades nesta segunda-feira (9).

Criado e mantido desde março do ano passado, a principal meta do programa é combater os alarmantes índices de subalimentação, entre crianças de zero a cinco anos, como magreza acentuada (6%) e peso muito abaixo para a idade (10%), indicado pelo relatório do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde no ano de 2016.

Durante o último período de férias escolares, o projeto passou por melhorias como a manutenção da “vaca mecânica” (que produz o leite), reforma dos pontos de distribuição e também a aquisição de insumos e equipamentos para os próximos meses.

Vitaminas e benefícios

Além dos benefícios diretos às crianças do município, o consumo do leite de soja pelas famílias de Maués – rico em cálcio, vitaminas D e B12, além de não possuir colesterol e lactose – também já indicou a redução nos casos de diabetes e pressão alta entre idosos, segundo levantamento da rede municipal de saúde no ano passado.

Com nove pontos de atendimentos aos beneficiários distribuídos nos bairros da cidade, o Leve Leite funciona a partir das 7 horas, às segundas, quartas e sextas-feiras. | Foto: Divulgação

“Entre março e novembro de 2017, o projeto distribuiu 503 mil litros que beneficiaram 14 mil pessoas por mês, em média. Neste período já temos melhorias em indicadores clínicos e sociais, mas os verdadeiros efeitos positivos serão sentidos a longo prazo”, avaliou o prefeito de Maués, Junior Leite.

Com nove pontos de atendimentos aos beneficiários distribuídos nos bairros da cidade, o "Leve Leite" funciona a partir das 7 horas, às segundas, quartas e sextas-feiras. Além do leite, todas as famílias beneficiadas recebem a visita de equipes sociais e de agentes de saúde que fazem o acompanhamento periódico em cada residência.

