Botafogo anuncia renovação do contrato do lateral Marcinho até 2020

Manaus - Após a conquista do título do Campeonato Carioca, a diretoria do Botafogo tratou de valorizar alguns dos seus destaques na vitoriosa campanha. Depois de confirmar a renovação do contrato do goleiro paraguaio Gatito Fernández, o clube anunciou nesta terça a ampliação do vínculo do lateral-direito Marcinho até o final de 2020.

"Fico muito feliz pelo Botafogo estar apostando em mim, acreditando no meu trabalho, acho que isso é o que importa. Todo jogador quer ser ídolo de um time e comigo não é diferente. Se esse título é importante para o Botafogo, imagina para mim. Meu terceiro ano como profissional e o primeiro jogando entre os titulares, foi muito valioso e me deixou muito feliz. Com certeza, estou vivendo um momento especial na minha carreira", disse Marcinho ao site oficial do Botafogo.

Formado nas divisões de base do Botafogo, Marcinho, de 21 anos, teve dificuldades em 2017, quando ficou um longo período afastado dos gramados por causa de uma lesão ligamentar no joelho. Recuperado, o jovem lateral conquistou a confiança do técnico Alberto Valentim em 2018, assumindo a titularidade da sua posição. De contrato renovado e campeão estadual, ele mira novas conquistas na sequência da temporada.

"Sempre tentei ser um atleta exemplar, que trabalha sério e que realiza as atividades corretamente na maior intensidade possível para não chegar no jogo e deixar a desejar, principalmente no aspecto físico. Acho que isso é primordial para um atleta, se a gente não estiver bem tecnicamente, não podemos deixar o time na mão fisicamente. Tentei me preparar sempre da melhor maneira, quando me lesionei, e estive na fisioterapia foi da mesma forma. Me entreguei e acho que isso tudo volta para a gente como uma recompensa. Esse nosso grupo pode alcançar coisas grandes no decorrer da temporada. São campeonatos longos e a gente tem que ir pensando jogo a jogo para no final poder ver as nossa reais pretensões", afirmou.

Após faturar o Campeonato Carioca, o Botafogo voltará a jogar na quinta-feira, quando enfrentará o Audax Italiano, no Chile, na sua estreia na Copa sul-americana.

