Amazonas deverá sediar grandes eventos esportivos ainda este ano

Manaus - O secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Manoel Almeida, se reuniu com o ministro do Esporte Leandro Cruz, em Brasília (DF), nesta terça-feira (18), para definir detalhes sobre orçamentos e projetos esportivos para o Amazonas.



Na ocasião, Cruz garantiu que o Amazonas entrará no calendário de grandes eventos esportivos do país e afirmou que Manaus vai participar do circuito brasileiro de skate, modalidade olímpica.



Além disso, o Ministério e a Sejel retomarão o plano de trabalho para a construção de 17 academias ao ar livre previstas no convênio firmado em 2013, realizando os ajustes necessários para concretizar a ação o mais breve possível.

Ministro do Esporte, Leandro Cruz e o titular da Sejel, Manoel Almeida | Foto: Divulgação

Para fomentar o esporte amazonense, o Ministério deve criar um grupo de trabalho, que nas próximas semanas deve anunciar investimentos no setor. “A reunião com o ministro Leandro Cruz foi um verdadeiro gol de placa para o Amazonas. Tanto o Ministério, quanto nós da Sejel, temos todo o interesse em oferecer condições aos atletas, bem como a população em geral, com políticas públicas de impacto concreto”, comentou Almeida.

Os gestores discutiram ainda sobre as inúmeras possibilidades que a Lei de Incentivo ao Esporte poderá ofertar aos projetos da Sejel e do Ministério em solo amazonense. Almeida, que foi a Brasília sem ônus ao Estado, deve retornar a capital federal em 15 dias para uma nova conversa com o ministro.

Seleções do futuro

Leandro Cruz também falou que o pagamento para o Seleções do Futuro, projeto que irá beneficiar 400 pessoas, entre crianças de 6 anos até adolescentes de 17 anos, que receberão aulas diárias de futebol, em Manaus, e no município de Autazes (a 107 quilômetros da capital), já está autorizado.