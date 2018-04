Tetracampeão mundial de Jiu-Jitsu ministra seminário em Manaus

No próximo dia 5, Manaus receberá um dos principais nomes de Jiu-Jitsu do mundo, o faixa-preta Rodolfo Vieira, para a realização de um seminário no CT X-Fight, localizado na rua 21 de abril, no São Jorge, às 18h30. O evento é aberto para todas as faixas e academias e as inscrições estão sendo realizadas nas lojas Truda Kimonos, no Manôa e Praça 14, ou através do telefone (92) 98206-2058. O investimento é de R$ 100.

Agora lutador de MMA pelo banner russo ACB, Rodolfo Vieira trará dicas sobre a vida de atleta, técnicas de luta e demonstrações de golpes em duas horas de seminário. “Vai ser um encontro bem legal e didático. Espero a galera da arte-suave de Manaus em peso”, afirma o lutador.

Segundo um dos organizadores do evento, Alexandre Gomes, o seminário é uma oportunidade única de se aprofundar no esporte com o auxílio de um grande campeão. “O Rodolfo é um cara diferenciado no Jiu-Jitsu. Com estilo único, com certeza suas lições serão benéficas para os praticantes em Manaus”, avalia.

Histórico

Rodolfo Vieira foi quatro vezes campeão mundial pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), uma vez pelo ADCC, e três pelo campeonato mundial em Abu Dhabi. Está invicto no MMA com três lutas, sendo duas vencidas por finalização e uma por nocaute técnico.

SERVIÇO

Rodolfo Vieira ministra seminário em Manaus

Onde: CT X-Fight, localizado na rua 21 de abril, no São Jorge

Quando: 5 de maio, às 18h30

Investimento: R$ 100