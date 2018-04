Meningite: Uma inflamação que pode levar a morte. Saiba mais!

Manaus - Alguns casos de meningite estão preocupando as autoridades de saúde do Amazonas. Na última quarta-feira (18), um estudante universitário, de 17 anos, deu entrada às pressas no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, Zona Centro Sul de Manaus, após ser diagnosticado com meningite meningocócica . A doença é causada pela bactéria meningococo e é muito agressiva.



Além do jovem, outras 53 pessoas estão recebendo a quimioprofilaxia e serão monitoradas em Manaus pela equipe do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Dessas, 13 pessoas são da família e moram no mesmo endereço do estudante. As outras 40, são colegas da faculdade na qual ele estuda.

Entenda a doença

Mas o que é a meningite, quais as causas da doença, como é transmitida e como se prevenir? Sobre essas perguntas a reportagem do EM TEMPO conversou com o Dr. Antônio Magela. Ele é médico infectologista e diretor de assistência médica da Fundação de Medicina Tropical (FMT).

"A meningite são membranas em forma de líquido que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Quando os micro-organismos, que podem ser também bactérias, conseguem chegar nesse líquido, o nosso sistema de defesa reconhece o invasor e desencadeia um processo inflamatório tentando neutralizar o agressor", explica Magela.

Segundo o especialista, além de bactérias, outras ameaças também podem ocasionar a meningite, como vírus, fungos, protozoários, vermes e substâncias químicas. "Dentre as causas da doença, principalmente este caso que está acontecendo em Manaus, tem uma infecção causada pela bactéria chamada M eningococo , essa é a causadora dessa meningite registrada essa semana".

Membranas em forma de líquido que envolvem o cérebro são afetadas pela doença | Foto: Reprodução

Sintomas



Os primeiros sinais de meningite, quando manifestados, são facilmente confundidos com os sintomas típicos da gripe, como febre alta repentina, forte dor de cabeça, pescoço rígido, sintomas de vômitos, náuseas, confusão mental e dificuldade de concentração. Geralmente os primeiros sinais da doença aparecem até dois dias após a infecção.

Prevenção

Para o infectologista, alguns cuidado de higiene minimizam o propagação da doença, tais como sempre "lavar as mãos, pois são por elas que as bactérias e outros micro-organismos conseguem invadir o corpo. Não compartilhar itens de uso pessoal com outras pessoas, como copos, escovas de dente e toalhas. E principalmente, ir ao médico regularmente", disse.

