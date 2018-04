Manaus - No ostracismo do futebol brasileiro, neste fim de semana, dois clubes amazonenses iniciam a saga da Série D do Campeonato Brasileiro, que pode resultar no sonhado acesso para a terceira divisão. Atual bicampeão Estadual, o Manaus FC caiu no grupo A1, ao lado do Baré-RR, Macapá-AP e Rio Branco-AC. Enquanto o Nacional está na chave A3, junto com São Raimundo-RR, Real Desportivo-RO e São Raimundo-PA.



Com 68 times divididos em 17 grupos, a Série D garante acesso para as quatro equipes que chegarem às semifinais da competição. A última vez que um represente do Amazonas conseguiu tal façanha foi em 2010, quando o América, equipe do histórico treinador e dirigente Amadeu Teixeira, foi vice-campeão dentro das quatro linhas. Todavia, por escalar de maneira irregular o ex-jogador Amaral Capixaba, o “Mequinha” acabou perdendo seis pontos e a vaga na Série C.

Leia também: Mirando Mundial e Olimpíada, seleção feminina defende hegemonia

Atual bicampeão Estadual, o Manaus FC caiu no grupo A1, ao lado do Baré-RR, Macapá-AP e Rio Branco-AC. Enquanto o Nacional está na chave A3, junto com São Raimundo-RR, Real Desportivo-RO e São Raimundo-PA | Foto: Divulgação

Para encerrar a seca do futebol amazonense, o Manaus FC entra no campeonato com seu elenco reforçado. Para acabar com o problema ofensivo do time comandado pelo técnico Igor Cearense, a diretoria do Gavião do Norte contratou o experiente centroavante Marcelo Nicácio. Colecionando passagens por equipes tradicionais, como Atlético-MG, Bahia e Paysandu-PA, o novo camisa 9 já está confirmado para o duelo de estreia deste sábado (21), fora de casa, conta o Baré. Quando questionado sobre as dificuldades de jogar no estádio Raimundo Ribeiro, em Boa Vista (RR), conhecido pelo gramado irregular, Nicácio afirmou que esse problema deve ser superado pelo elenco.



“Eu sai do terrão, que na época era o meu Maracanã. Nós, jogadores, às vezes, somos muito mal-acostumados, porque temos à disposição uma arena. Quando vamos para outros estados, reclamamos das condições. Sim, o campo ruim é um adversário a mais, mas time que quer subir tem que saber passar por isso”, cita o centroavante.

Efetivado no cargo após o título Estadual, o técnico Igor Cearense deu sinais do esquema que será utilizado na Série D com a chegada dos novos reforços – além de Nicácio, o Manaus anunciou a contratação do volante Jean Carlos, que disputou o último Amazonense pelo Rio Negro.

Antes adepto do 4-2-3-1, o treinador, provavelmente, vai implementar o 4-4-2 diante do Baré. Assim, o time base será formado por: Jonathan; Igor, Deurick, Paulão e Negueba; Derlan, Juninho, Rossini e Wander (Cleitinho); Nena e Marcelo Nicácio.

Igor Cearense revelou já ter estudado o adversário. Por este motivo e por saber da importância de iniciar a competição com um bom resultado, o técnico focou na parte tática na última semana de preparação.

“A ansiedade é muito grande para essa estreia. Estamos felizes com nosso começo de temporada. O Manaus está numa crescente e temos que manter o mesmo ritmo. Podemos buscar esse acesso. Já estamos analisando os adversários e isso é importante para ganhar jogos. Passamos a dar atenção para a parte tática e técnica para ajustar os detalhes que são importantes para o sucesso", avalia o comandante.





Grupo A1

1ª Rodada: 21/04 [16h30] - Baré-RR x Manaus FC / Estádio Raimundo Ribeiro (RR)

2ª Rodada: 29/04 [16h] - Manaus FC x Macapá-AP / Arena da Amazônia

3ª Rodada: 06/05 [16h] - Rio Branco-AC x Manaus FC / Arena da Floresta (AC)

4ª Rodada: 13/05 [16h] – Manaus FC x Rio Branco-AC / Arena da Amazônia

5ª Rodada: 21/05 [19h] – Macapá-AP x Manaus FC / Zerão (AP)

6ª Rodada: 27/05 [17h] – Manaus FC x Baré-RR / Arena da Amazônia

Elenco Manaus FC

Goleiros: Jonathan, Milton, Bruno Saul e Nathan

Laterais: Tiago Granja, Igor, Átila, Negueba e Zadda

Zagueiros: Deurick, Paulão, Derlan, Maceió e Clayton He-Man

Volantes: Panda, Juninho, Amaral, Jean Carlos e Tiririca

Meias: Hamilton, Cleitinho, Wander, Rafinha, Thiaguinho, Tiago Amazonense, Rivelino e Vitinho

Atacantes: Rossini, Nena, Marcelo Nicácio, Romarinho, Wesley Napão e João Lucas.

Destaque: Marcelo Nicácio

Posição: Atacante

Naturalidade: Salvador (BA)

Idade: 35

Clubes que passou: Bahia (BA), Atlético (MG), Ceará (CE), Paysandu (PA)

Frase: “Já conheço a competição e sei da dificuldade que é jogar uma Série D. É um campeonato tipo a Copa do Mundo: tiro curto. Não podemos errar”

Desempenho na temporada:

Jogos: 19 / Vitórias: 8 / Empates:7 / Derrotas:4 / Gols Pro: 35 / Contra: 22

Nacional aposta tudo na Série D

Por sofrer da “síndrome de time grande”, o Nacional iniciou a temporada 2018 prometendo e sonhando alto. Porém, em menos de quatro meses, grande parte dos planos foram por água abaixo, sobrando apenas a Série D do Brasileiro como esperança pelo calendário cheio no ano que vem. Por isso, o Leão da Vila Municipal entra na competição apostando todas as suas fichas.

O Nacional iniciou a temporada 2018 prometendo e sonhando alto. Porém, em menos de quatro meses, grande parte dos planos foram por água abaixo, sobrando apenas a Série D do Brasileiro como esperança | Foto: Divulgação

Após fracassar no Campeonato Amazonense, quando ficou apenas na sexta colocação geral, com nove pontos (duas vitórias e três empates), o Nacional recorreu ao seu terceiro técnico no ano. A “bola da vez” é Lecheva, ex-meia do Paysandu, que ajudou a recolocar o Bicolor na Série B do Brasileiro, em 2012, já como treinador. Com menos de um mês para ajustar a equipe, o comandante azulino sabe da responsabilidade que tem em suas mãos, por isso, foi até irônico ao comentar sobre a pressão por bons resultados na primeira fase.



“Sei que no futebol, quem entende menos é o treinador. Torcida, imprensa e diretoria sempre entende mais do time que o treinador. Já estou acostumado com esse tipo de pressão. Todos que estão aqui sabem da dificuldade que é uma Série D, suas viagens e campos ruins. Por isso, temos que fazer prevalecer o mando de campo e ganhar os jogos em casa”, diz Lechava, que afirma já ter começado a estudar seus rivais, principalmente, o São Raimundo-RR.

“Estamos analisando os nossos adversários. Venho recebendo vídeos deles e o nosso analista também vem passando detalhes que podem nos ajudar. Já temos uma noção do São Raimundo e dos outros times”, conta o comandante.

Durante a semana, Lecheva realizou vários testes nos treinamentos para tentar diminuir as dúvidas na equipe titular. Sempre utilizando o esquema 4-2-3-1, o técnico deve usar o time base com: Marcelo Valverde; Pedro Balú, Rubran (Kennedy), Jeferson Siqueira e Sousa; Denis Pedra (Baé), Pelezinho, Fininho (Charles), Alexsandro e Paulo Roberto (Jack Chan); Danilo Galvão.

Remanescente do Estadual, o meia Fininho admite que os jogadores sabem da responsabilidade que têm, principalmente pela campanha pífia no Amazonense. O camisa 10 do Naça acredita que o time vai demonstrar um melhor nível técnico devido a chegada dos novos jogadores.

“Estamos trabalhando com o foco redobrado por saber da responsabilidade que temos. Precisamos conseguir o calendário para o ano que vem. É muito bom quando temos um elenco forte. Sentimos falta disso no Estadual porque quando uma peça não está bem no jogo, entra um companheiro para suprir isso. Infelizmente, não tínhamos isso”, argumenta Fininho.

Principal jogador do Nacional, o goleiro Marcelo Valverde também aposta em um melhor desempenho do Leão com a chegada de Lecheva. Para o arqueiro, colocar o Naça na Série C é um sonho. “Penso nessa competição desde quando conseguimos a vaga, no ano passado. A minha vontade de subir esse time para a Série C é muito grande, porque já tinha o meu retorno definido. É o meu sonho e objetivo do time. A ansiedade acaba sendo grande por isso”, finaliza.

Grupo A3

1ª Rodada: 22/04 [16h] - Nacional x São Raimundo-RR / Estádio Ismael Benigno (Colina)

2ª Rodada: 29/04 [17h] - Real Desportivo-RO x Nacional / Estádio Gentil Valério (RO)

3ª Rodada: 06/05 [16h] – Nacional x São Raimundo-PA / Arena da Amazônia

4ª Rodada: 13/05 [15h] – São Raimundo-PA x Nacional / Colosso dos Tapajós (PA)

5ª Rodada: 20/05 [16h] – Nacional x Real Desportivo-RO / Arena da Amazônia

6ª Rodada: 27/05 [16h] – São Raimundo-RR x Nacional / Roberto Marinho (RR)

Elenco Nacional

Goleiros: Marcelo Valverde, Almeida, Douglas, Paulo Wanzeler

Laterais: Pedro Balú, Carlos Felipe, Lucas, Sousa, Anderson

Zagueiros: João Pedro, Jeferson Siqueira, Kennedy, Kaike Fernandes, Rubran, Zé Antonio

Volantes: Júnior Baé, Delciney, Alisson, Ramon, Pelézinho, Dênis Pedra, Negão, Ives

Meias: Fininho, Alexsandro, Michel, Jailton e Chales

Atacantes: Jack Chan, Wallace Gladiador, Paulo Roberto, Raylson, Danilo Galvão





Destaque: Marcelo Valverde

Posição: Goleiro

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Idade: 28

Clubes que passou: Castanhal (PA), Gama (DF), União da Madeira (POR)

Frase: “Minha vontade de subir esse time para a Série C é muito grande. A ansiedade acaba sendo grande por isso. O grupo vem encorpando. As coisas mudaram. No Estadual, nosso grupo era mais fraco”

Desempenho na temporada:

Jogos: 10 / Vitórias: 2 / Empates:4 / Derrotas:4 / Gols Pro: 8 / Contra: 10





Leia mais:

Começa venda de ingressos para o amistoso da Seleção Sub-20 em Manaus

Diego Alves esquece Libertadores e pede foco no Brasileirão

Olavo Dantas leva atividades esportivas e cinema para comunidades