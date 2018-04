Amazonense sonha em participar de mundial de League of Legends

Manaus - Antigamente, Alexandre Lima não passava de mais um adolescente que tinha como hobby jogar League of Legends (LoL). Após ganhar destaque e ser chamado para participar de uma das principais equipes profissionais do País, a KaBuM! E-Sports, o jovem passou a ser conhecido como Titan. Prêmios individuais vieram, como ser escolhido o MVP da divisão de acesso, porém, a maior conquista foi o título do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), onde o amazonense se destacou sendo o Atirador mais efetivo da competição.



Após o triunfo, Titan já virou a chave. Antes, o garoto que viveu o fundo do poço, em 2017, quando sua equipe foi rebaixada para a divisão de acesso, agora passa a sonhar com a participação no Campeonato Mundial de LoL. Para conquistar o feito, Titan, junto com a KaBuM, terão pela frente o Mid-Season Invitational (MSI), espécie de Mundialito do League of Legends, que acontecerá na Alemanha, e terá seus grupos definidos em sorteio que acontece, hoje, às 8h (de Manaus).

Após ganhar destaque e ser chamado para participar de uma das principais equipes do país, o jovem passou a ser conhecido como Titan | Foto: Divulgação

A primeira rodada da competição será realizada entre os dias 3 e 6 de maio, em Berlim. Oito equipes serão divididas em dois grupos de quatro. Dentro de cada chave, todos jogam entre si, no formato ida e volta. Avançam para a segunda rodada apenas os líderes de cada grupo.



“Ainda me enxergo jogando numa cadeira de plástico, muitos ventiladores e um computador normal. Sou muito pé do chão. Claro que tenho o sonho que é ir para o Mid Seaseon Invitational (MSI). Esse é o meu objetivo. Então, vou atrás do Mundial. Depois que isso acontecer, vou buscar a oportunidade de jogador fora”, disse Titan, que admitiu ter visto o tamanho de seu potencial após a partida contra a Red Canids Corinthians, equipe que entrou na competição nacional como favorita ao título.

“Passamos a acreditar no momento em que ganhamos da Red Canids. Vimos um potencial absurdo que a gente não enxergava. Mudamos a nossa rotina. Passamos a acordar e dormir mais cedo. Ter uma rotina de treinamento. Treinamos com barulho ao nosso redor para forçar a nossa concentração. Trabalhamos para apenas focar no nosso jogo. Tivemos que tratar os obstáculos como as piores coisas do mundo. Fomos trabalhando com métodos e metas. Nossa rotina ficou mais rígida e tudo deu certo”, explicou o atleta que tem apenas 17 anos.

Titan não esconde sua felicidade ao ver o crescimento do E-Sports no Brasil. Para o atirador, é incrível a visibilidade que os jogadores de LoL estão conquistando, principalmente, com a marcas famosas. “É incrível, porque tem times de futebol que tem acreditado no E-Sports. Estão abrindo um mundo para os patrocínios. Adidas e Nike estão olhando. Os jogadores tão tendo mais visibilidade. Podemos ensinar as pessoas como funciona o meio. Eu sabia que tinha potencial e sabia que poderia me preparar bem para combater os principais times do mundo”, finalizou.

Os times qualificados para disputar esta rodada inicial são:

Kabum (Brasil/CBLoL)

Pentagram (Japão/LJL)

Supermassive (Turquia/TCL)

Gambit (Rússia/LCL) – Comunidade dos Estados Independentes

Kaos Latin Gamers (Chile/LAS) – América Latina do Sul

Rainbow7 (México/LLN) – América Latina do Norte

Dire Wolves (Austrália/OPL) – Oceania

Ascension Gaming (Tailândia/SEA) – Sudeste Asiático

