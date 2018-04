Flamengo joga mal e fica no 0 a 0 com o Santa Fe

São Paulo - O Flamengo visitou o Independiente Santa Fe na quarta-feira (25), no El Campín, em Bogotá, e não saiu de um empate por 0 a 0. O time rubro-negro voltou a mostrar muita dificuldade na criação, sofreu diante de um adversário também pouco inspirado e teve que se contentar com apenas mais um ponto no grupo D da Copa Libertadores.

Como na semana passada, quando empatou por 1 a 1 com o mesmo rival no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo apresentou muitos erros. Os 2.640 metros de altitude também fizeram diferença e em nenhum momento o time brasileiro pareceu se equiparar na parte física ao Independiente Santa Fe. Diante do que foi exibido nos 90 minutos, o empate ficou de bom tamanho para os comandados do interino Maurício Barbieri e também para os donos da casa.

O treinador, aliás, terá muito trabalho nos próximos dias para corrigir alguns velhos defeitos flamenguistas. Diego voltou a ficar muito abaixo do esperado, Henrique Dourado pouco recebeu a bola no ataque e, mais uma vez, Lucas Paquetá foi o único foco de criatividade no setor ofensivo.

Com o empate, o Flamengo foi a seis pontos, na liderança da chave, um à frente do River Plate, que encara o Emelec nesta quinta-feira (26), em casa. O Independiente Santa Fe vem logo atrás, em terceiro, com quatro. Na próxima rodada, o time rubro-negro recebe o Emelec no Maracanã, finalmente com torcida, no primeiro jogo após o fim da punição da Conmebol.

