Lutador amazonense Adriano Balby triunfa em evento disputado na China

Manaus - No último domingo (29), o lutador amazonense Adriano Balby conseguiu a vitória mais importante de sua carreira. Contra o experiente japonês Akihiro Gono, ele venceu por decisão dos juízes na edição 7 do Rebel FC, evento realizado na China.



Esse foi o terceiro triunfo do atleta na organização. Agora, o amazonense coleciona 16 vitórias na carreira e apenas três derrotas. Sem saber o que é perder desde setembro de 2016, quando foi derrotado para o atleta do UFC Paulo Borrachinha, Adriano Balby vem vivendo o melhor momento de sua carreira.

Aos 38 anos, o amazonense enfileira cinco triunfos importantes. Desta vez, o adversário era Akihino Gono, atleta que conta com passagens por UFC, Pride e Shooto. Além disso, o oponente coleciona combates históricos contra Jon Fitch, Hector Lombard e Dan Henderson. Todavia, toda a experiência não foi suficiente para domar o amazonense, que com sangue nos olhos, conseguiu ser superior nos três rounds do combate, vencendo assim por decisão dos juízes.

Com o triunfo, Balby deve aparecer como um dos principais atletas do evento asiático, fato que pode abrir portas para outros combates com lutadores conhecidos O evento ainda contou com a participação dos brasileiros Rodolfo Marques, que perdeu para o japonês Kazumasa Majima, e Marcio “God of War” Andrade, que bateu Anton Radko. (TF)

