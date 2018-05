Em casa, Corinthians tenta encaminhar classificação na Libertadores

São Paulo - O Corinthians tenta encaminhar sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América na noite desta quarta-feira (2), contra o Independiente-ARG, na Arena Corinthians. Atual líder do grupo 7 do torneio, o Alvinegro precisará repetir o triunfo obtido na casa do adversário, há duas semanas, no retorno à sua casa após quatro partidas atuando longe da capital paulista.

Depois de ganhar dos argentinos, o Timão também triunfou sobre o Paraná, pelo Brasileiro, empatou com o Vitória, pela Copa do Brasil, e fechou sua série como forasteiro com a única derrota no período: o revés frente ao Galo, no último domingo (29), que custou à equipe a liderança do Brasileiro.

“Não tivemos uma grande atuação, sabemos disso. É claro que o cansaço pesa, mas não é desculpa”, comentou o volante Gabriel, que retomou a condição de titular absoluto da equipe com a lesão de Ralf. Depois de deslocar o ombro no 0 a 0 com o Vitória, o camisa 15 passou por uma cirurgia e só vai voltar à equipe depois da Copa.

Além dele, outros desfalques são o também volante Renê Júnior, que passou por uma cirurgia no joelho direito e é outro que fica parado até o Mundial, e o lateral-direito Fagner. O defensor, que briga por uma vaga na seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo, sofreu um estiramento grau 2 no final de semana e ficará parado por um mês.

