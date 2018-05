Nacional anuncia nova diretoria para comandar time no Amazonas

Manaus - O Nacional anunciou ontem (3), Francisco Augusto Esteves, o Chicão, como diretor de futebol do clube. Além dele, Raimundo Nonato Cordeiro Cunha e Wilson Machado assumem como diretores adjuntos no cargo.

Esteves, que tem 55 anos e é também vice-presidente do Leão da Vila Municipal, afirmou que dará continuidade ao trabalho iniciado por Maurílio Aguiar, ex-diretor que pediu afastamento por motivos pessoais. “Meu objetivo é dar continuidade ao que vinha sendo realizado.

Leia também: Prefeitura oferece 300 vagas para esportes no bairro Santa Etelvina

Confio no trabalho que o Maurílio deixou e no professor Lecheva”, disse o dirigente, que não descartou a aquisição de novos reforços caso a equipe chegue ao mata-mata da Série D. “O time passando de fase poderá ter algumas mudanças, dependendo da necessidade do técnico”, garantiu. Para o presidente do clube, Roberto Peggy, a escolha do vice-presidente para o cargo é uma tradição, no entanto, a novidade é a nomeação de dois diretores adjuntos.

Ele revelou estar feliz com a união de três grandes nacionalinos. “A escolha do Chicão para diretor de futebol profissional foi natural, uma vez que a tradição do clube é que o vice-presidente sempre ocupe este cargo. A mudança é justamente a nomeação de dois diretores adjuntos para colaborar com ele, no caso o Wilson Machado e o Raimundo Cordeiro”, disse o mandatário leonino. Peggy destacou como serão as atividades do departamento. “O Cordeiro vai ajudar na parte operacional do Centro de Treinamento e o Wilson Machado direcionado a jogos, patrocínios e orientação esportiva”, avisou.

Leia mais:

Futebol do 3B da Amazônia e São Gonçalo (CE) não empolga em Manaus

Mulher desaparece após sair para encontrar homem em shopping de Manaus

Agenda de churrascos: veja datas dos jogos do Brasil na Copa 2018