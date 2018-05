Vila da Prata: torcedores querem trazer um pedaço da Rússia a Manaus

Maquete dá mostras de como ficará a réplica da Catedral de São Basílio, na rua Santa Isabel | Foto: Isac Sharlon

Manaus - Lugar já característico por reunir apaixonados por futebol para assistir transmissões de jogos da seleção brasileira, o bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus, está sendo preparado para o grande evento e, mais uma vez, a rua Santa Isabel se vestirá com a temática do mundial, que este ano acontece na Rússia.

Com um projeto ousado de aproximar o público manauense cada vez mais do país sede da competição, uma equipe de aproximadamente 30 pessoas trabalha desde março com a tradicional “amarração de bandeirolas”. No entanto, o diferencial ainda está por vir, pois eles almejam construir uma réplica da Catedral de São Basílio, um templo ortodoxo erguido no século XV, em Moscou, capital Russa.

Leia também: Agenda de churrascos: veja datas dos jogos do Brasil na Copa 2018

Inovador, como é visto pelos moradores do bairro, o projeto ainda precisa de patrocínio para sair do papel. “Começamos a desenvolvê-lo no segundo semestre de 2017, quando passaram a ocorrer algumas reuniões na vizinhança para estudarmos meios de conseguir dinheiro para custear a ornamentação área da via. Então, analisamos que também seria necessário a criação de um portal, para dar as boas-vindas ao público que visita a rua Santa Isabel em ano de Copa. A princípio, não imaginávamos que seríamos capazes de projetar algo tão bonito”, conta Rivelino Bentes, o “Riva”, que leva esse nome em homenagem ao craque brasileiro Roberto Rivelino, destaque na Copa do Mundo de 1970.

| Foto: Isac Sharlon

Ele conta que a ideia de utilizar um portal na decoração da rua surgiu ainda na Copa de 2010, na África do Sul. “Naquele ano penduramos alguns panos na entrada da rua para chamar a atenção de quem passava pelo local. Depois, em 2014, quando a competição foi realizada no Brasil, decidimos inovar com uma estrutura de madeira, feita de compensado, onde grafitamos figuras que retratassem a cultura indígena e cabocla da região, como o índio, a floresta e a onça-pintada. Ficou tão bacana que o trabalho se tornou destaque na mídia e todo mundo queria fazer foto em frente ao portal”, lembra.

| Foto: Isac Sharlon

Projeto



O projeto 2018 com a versão manauense da Catedral de São Basílio foi desenvolvido pelo tapeceiro e morador da rua Antônio Bentes, o “Ringo”, que é irmão de Rivelino. No total, foi quase um mês de trabalho na confecção de uma maquete. “Foi um trabalho minucioso, e feito cuidadosamente. Eu tirava um intervalo em meio a um serviço e outro e ia montando uma parte da maquete, e as ideias iam surgindo. Em uma das tardes de serviço na tapeçaria eu tive a ideia de usar o Teatro Amazonas no portal”, revela Ringo.

Para o tapeceiro, a utilização do símbolo de maior destaque do Amazonas no projeto o tornou mais inovador ainda. “Quando o turista é apresentado à Amazônia, um dos principais símbolos que vem à mente é o Teatro, construído no meio da selva amazônica. Na Rússia não é diferente, a Catedral é um dos símbolos mais conhecidos da Europa e atraiu a atenção de todo o mundo, depois que o país se tornou sede dos jogos”, avalia.

O criador do projeto faz questão de destacar minuciosamente alguns detalhes do portal. “Em meio as cinco torres da catedral, decidi fixar a cúpula do Teatro Amazonas. A frente também sofreu adaptação, pois utilizei a fachada do teatro, que simula uma laje para sustentação das torres do templo de São Basílio. A torre mais alta terá três metros e meio de altura. Já as demais ficarão em torno de dois metros e um metro e meio. Na confecção serão utilizados madeira, principalmente do tipo compensado, metalon e emborrachado, além de tecidos, como napa, que darão o acabamento final ao portal”, analisa Antônio.

A maquete, que custou algo em torno de R$ 600, representa apenas 10% do orçamento necessário para a construção da catedral, que é estimado em aproximadamente R$ 6 mil.

Os moradores buscam ajuda a empresários amazonenses para a realização do projeto às vésperas da competição. Quem puder colaborar com qualquer apoio financeiro ou doação de material, pode entrar em contato pelos telefones: (92) 99129-5357 (Rubenildo) e (92) 98147-4954 (Riva) ou acessar a fanpage da rua Santa Isabel da Vila da Prata.

A rua Santa Isabela está localizada atrás da Escola Municipal Professor Joaquim Gonzaga Pinheiro, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste.