Iranduba X Ferroviária: Duelo dos invictos na Arena da Amazônia

Manaus - Vice-líder do grupo 1 da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Iranduba entra em campo nesta quinta-feira (10), para encarar a Ferroviária-SP, pela terceira rodada da primeira fase da competição.

Ambas as equipes seguem invictas no certame, por isso, a partida que acontecerá a partir das 20h, na Arena da Amazônia, promete ser recheada de emoções. Com seis pontos, o Hulk terá o reforço da meia e capitã Djeni, que ficou fora da última partida por suspensão.



Estimuladas pela presença da comissão técnica da seleção brasileira no confronto, as meninas do Iranduba devem entrar em campo ainda mais motivadas. Com 100% de aproveitamento nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o time amazonense segue na cola do Corinthians-SP, equipe com melhor campanha na competição.

Para o duelo desta quinta, o técnico Adilson Galdino contará com o retorno de Djeni. Após cumprir suspensão automática na última rodada por ter sido expulsa diante do Kindermann-SC, a meia deve ser o cérebro do Hulk contra as paulistas.

Porém, Djeni não será a única novidade do time. Depois de um período de treinamento na seleção brasileira sub-20, as atacantes Luana Rodrigues e Brenda, a lateral Monalisa, a meia Laura e a goleira Sol já estão à disposição da equipe para o confronto contra a equipe paulista. Assim, o Hulk deve entrar em campo com: Rubi, Monalisa, Renata Costa, Juliana e Gisele; Amanda Brunner, Djeni, Priscila e Mayara; Kelen e Moara.

Os ingressos para a partida estão sendo vendidos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria da Arena da Amazônia.