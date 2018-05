Bahia goleia o Vasco e mira às quartas de final da Copa do Brasil

Na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o time tricolor recebeu os cariocas e deixou para trás o jejum de gols com uma grande atuação | Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

São Paulo (SP) - O Bahia não tomou conhecimento do Vasco nesta quarta-feira (9), fez a festa da sua torcida e encaminhou a vaga às quartas de final da Copa do Brasil ao vencer por 3 a 0. Na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o time tricolor recebeu os cariocas e deixou para trás o jejum de gols com uma grande atuação.

O resultado colocou o Bahia em ótimas condições para o confronto de volta, somente no dia 16 de julho, após a Copa do Mundo, em São Januário, no Rio de Janeiro. No domingo (13), a equipe tricolor recebe o São Paulo pelo Brasileirão, enquanto que o Vasco encara o Vitória, também em casa.

Se vinha de três partidas seguidas sem marcar sequer um gol, o Bahia exibiu um volume ofensivo que empolgou o torcedor. É bem verdade que a defesa do Vasco não se encontrou em nenhum momento e cedeu muito espaços, principalmente nas costas dos alas Yago Pikachu e Henrique.

Após as recentes goleadas sofridas, o técnico Zé Ricardo mostrou preocupação com a defesa vascaína mais uma vez e escalou o time com três zagueiros. Não deu certo porque Paulão viveu mais uma noite para esquecer e os defensores mostraram muita lentidão.

