Diego Souza marca, São Paulo bate Rosário e avança à 2ª fase

São Paulo - Longe de fazer um grande jogo e chegando a ouvir vaias da torcida durante a partida, o São Paulo conseguiu derrotar o Rosario Central em casa ontem (9), por 1 a 0, e segue vivo na Sul-Americana. Com gol de canela de Diego Souza, o time de Diego Aguirre superou o "trauma" de ter caído na 1ª fase do torneio no ano passado e dá uma razão para seu torcedor acreditar em uma reviravolta na temporada que começou ruim.

Contestado e em baixa até poucos dias, o herói da classificação, Diego Souza, chegou ao seu quinto gol pelo São Paulo, passou Nenê na artilharia do time na temporada e volta a se firmar como titular na equipe de Aguirre.

Após um empate sem gols no duelo de ida na Argentina, o São Paulo sabia que precisava ir para frente para se classificar. Aguirre precisou abrir mão do sistema com três zagueiros. Apostou em três volantes, o que garantiu a passagem tricolor à próxima fase.

