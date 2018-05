Palmeiras bate o América-MG fora de casa e abre vantagem

São Paulo - O Palmeiras aproveitou a estreia na Copa do Brasil para ampliar a boa fase e mostrar a força do ataque para o clássico de domingo (13) contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, na casa do rival. Jogando no Independência, em Belo Horizonte (MG), o time venceu o América-MG por 2 a 1. No jogo de volta, no próximo dia 23, vai atuar pelo empate em casa.

Agora, a equipe do técnico Roger Machado têm oito jogos de invencibilidade. Por outro lado, a vitória deixou um motivo de preocupação para os palmeirenses: o desempenho da defesa. O zagueiro Antonio Carlos falhou feio em uma saída de bola, permitindo o gol do América-MG, e o setor se mostrou vulnerável nas jogadas pelo alto.

No jogo de ontem, o Palmeiras mostrou como consegue ser o melhor visitante do futebol brasileiro na temporada. A equipe mantém o padrão tático e toma a iniciativa mesmo na casa dos rivais.

