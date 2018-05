Nacional enfrenta São Raimundo-PA precisando de vitória

| Foto: Ennas Barreto/Nacional

Manaus -Com apenas três pontos conquistados nas três primeiras rodadas da Série D do Campeonato Brasileiro, o Nacional sabe que apenas a vitória serve no confronto contra o São Raimundo-PA neste domingo (13), às 15h (de Manaus), no Colosso do Tapajós, em Santarém (PA).



A partida, válida pela quarta rodada da fase de grupos, ganha mais importância se analisarmos a atual situação da chave A3. Caso seja derrotado, o Leão da Vila Municipal ficará a quatro pontos da zona de classificação para o mata-mata faltando apenas dois jogos.

Após estrear com uma bela atuação dentro da Colina quando venceu o São Raimundo-RR por 3 a 0, o Nacional engatou duas derrotas que colocaram o time comandado pelo técnico Lecheva em xeque.

Ocupando a lanterna do seu grupo, o Leão precisa de uma vitória fora de casa para não passar a depender dos outros times para avançar. Um motivo para comemoração é a volta do meia Fininho a equipe. O camisa 10 sofreu uma fratura no nariz justamente na única vitória do time no Brasileiro.

Para a partida de logo mais, o técnico Lecheva terá duas ausências certas. O zagueiro Jeferson Siqueira e o atacante Alexsandro não foram relacionados para o duelo | Foto: Divulgação

“O clima nunca deixou de ser bom no nosso grupo. Acho que os resultados não dizem o que realmente temos apresentados nos jogos. Acredito muito no grupo e sei que os resultados não foram justos. A classificação está bem mais próxima que as pessoas pensam. Acreditamos no trabalho dos jogadores e da comissão técnica. Estamos fechados e vamos fazer um bom jogo. Esse é o nosso pensamento e o trabalho tem sido forte no nosso dia a dia”, frisou o goleiro do Leão, Marcelo Valverde.

Para a partida de logo mais, o técnico Lecheva terá duas ausências certas. O zagueiro Jeferson Siqueira e o atacante Alexsandro não foram relacionados para o duelo porque sofreram com uma virose durante a semana e não participaram dos treinamentos. Assim, a defesa do Nacional deve ser formada por Kennedy e Rubram.

Já o ataque deve ter Paulo Roberto, Jack Chan e Danilo Galvão. Por ser o jogador mais ofensivo do esquema de Lecheva, o atacante Danilo Galvão tem a responsabilidade de ser o fazedor de gol da Vila.

Para o camisa 9, no futebol moderno todos os jogadores devem dividir essa responsabilidade. “Fico feliz em estar tendo a oportunidade de vestir a camisa do Nacional e ter essa responsabilidade de fazer os gols por estar jogando de centroavante. É claro que quero marcar e vou lutar para isso, mas meu pensamento é de que nossa equipe traga uma vitória independente de quem faça os gols”, finalizou Galvão.

