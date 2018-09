Cansado da rotina, homem decide viajar o país de bicicleta

Sansão saiu de SP e já passou por 4 estados pedalando | Foto: Marcely Gomes





Manaus - Quem nunca pensou em pegar uma bicicleta e sair por aí sem rumo? Oque para muitos pode ser uma ideia distante, para o Sansão, como gosta de ser chamado, coragem e disposição não foi o problema. Há oito meses na estrada, ele saiu pedalando do estado de São Paulo e já passou por mais 4 estados do Brasil na força de um verdadeiro ciclista. A ideia dele é marcar um novo recorde, o de mais quilômetros andados em uma bicicleta dentro do país.

Em Manaus há 4 meses, Sansão já passou por Minas Gerais, Brasília, Pará e Mato Grosso, sempre acompanhado de seu fiel escudeiro – o Dog – cachorro que acompanha o aventureiro desde que a viagem começou. Por aí ele vai ganhando a vida um dia de cada vez, apesar das dificuldades que envolvem quase sempre a falta de estabilidade financeira, Sansão diz que não se arrepende de estar vivendo essa aventura.

“Em São Paulo eu trabalhava em um ritmo frenético de compromissos e a longo prazo esse estilo de vida acaba nos intoxicando pela correria e falta de tempo para nós mesmos. No início da viagem eu queria e ainda quero registrar um novo recorde de quilômetros pedalados no Brasil, mas ao longo do caminho comecei a descobrir que o saldo é bem maior que esse. Tem sido um processo de autoconhecimento”, conta o homem.

Ainda de acordo com Sansão, a estada na capital do Amazonas tem sido especial pelo número de amigos que já fez por aqui, entre eles, mais um cachorro que se tornou outro companheiro de caminhada para o ciclista.



“A gente sempre escuta que o povo do norte é muito receptivo mas não faz ideia do quanto isso é verdade até chegar aqui. Tenho feito muitos amigos que me ajudam como podem e mesmo quando não é com dinheiro é com a companhia e isso também tem muito valor porque é totalmente o oposto do ritmo que eu vivia em SP onde as pessoas nem se olham direito por conta do tempo que vive apertado”, explica.

Passando as noites nas calçadas do Teatro Amazonas, Sansão divide o tempo durante o dia em pedalar para conhecer novos lugares e conscientizar as pessoas sobre a responsabilidade de ter cuidados com os animais. Ele não esconde a necessidade de ajuda financeira mas ressalta que entende a situação como parte do processo que escolheu viver.



“As pessoas as vezes olham pra mim e me enxergam como morador de rua por eu pedir algum trocado pra comer, mas não me importo pois sei de onde eu vim e pra onde eu vou. Quando saí de SP pedalando sabia que nem sempre seria fácil mas viver novas experiências é muito maior do que qualquer bem material, então eu busco unir as coisas pelas quais acredito com o que dá pra fazer no mento. Assim a gente vai vivendo...”, sorri o aventureiro.





