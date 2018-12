Colônia de Férias prepara oficinas para crianças em Manaus

No Martha Falcão, os pequenos terão a oportunidade de participar de um festival esportivo, caça ao tesouro, dentre outras atividades | Foto: Divulgação

Manaus - Entre os dias 10 e 20 de dezembro, das 13h30 às 17h30, a Colônia de Férias Caçadores de Aventuras contará com uma programação recheada de atividades que promete entreter os pequenos no início das férias escolares. A iniciativa é promovida pelas Instituições Nelly Falcão de Souza (INFS) e acontecerá no Colégio Martha Falcão e Pinocchio Centro Educacional, ambos localizados no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.



“É uma forma de oferecermos um evento diferenciado nesta época do ano para os pequenos, afinal, o ambiente escolar não é formado apenas de conteúdo de estudo, mas também de divertimento, através de atividades lúdicas e que ajudam a desenvolver aspectos sociais ao interagir com outras crianças da sua idade”, apontou a diretora das INFS, a professora Nelly Falcão.

No Martha Falcão, os pequenos terão a oportunidade de participar de um festival esportivo (que inclui desde a tradicional queimada até o futebol de botão), caça ao tesouro, se aventurar como cientista aventureiro, brincar com jogos de tabuleiro, campeonato de jogos eletrônicos, oficina de circo e de gastronomia, em parceria com a Alquimia Arte Culinária.

Crianças de todas as instituições podem participar da Colônia de Férias Caçadores de Aventuras | Foto: Divulgação

Já no Pinocchio, a diversão ficará por conta do passeio de bicicleta na minicidade, caça ao tesouro, recreação na piscina, excursões culturais, oficinas de circo, gastronomia, teatro de fantoche e música, brincadeiras tradicionais (rodas, bambolês, cabo de guerra e amarelinha), além de um baile a fantasia.

Crianças de todas as instituições podem participar da Colônia de Férias Caçadores de Aventuras, sendo necessário apenas que os pais e responsáveis entrem em contato através do telefone (92) 3303-0700, para obter mais informações sobre vagas e os valores.

