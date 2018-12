Vídeo: Expectativa de vida do amazonense é de 72 anos, diz IBGE

A expectativa de vida do brasileiro foi atualizada e ela continua crescendo | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - A expectativa de vida do amazonense está abaixo da média do brasileiro, segundo dados divulgados pelo IBGE. Mesmo assim há idosos do Estado que conseguem viver acima dos noventa anos.

A expectativa de vida do brasileiro foi atualizada e ela continua crescendo. Saiu de 45 anos na década de 1940 para 76 anos, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE semana passada, as mulheres continuam vivendo mais que os homens.

No amazonas a expectativa de vida cresceu para 72 anos segundo o IBGE, mesmo assim, ainda vivemos menos que a média na nacional.

Contudo, em Manaus encontramos idosos muito acima da expectativa de vida nacional, como Dona Rochinha que tem 85 anos e Sr. Izael, com 93 anos.

Segundo eles, o segredo para tanta longevidade tem a ver com o novo estilo de vida que adotaram ao chegar na terceira idade.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

