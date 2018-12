Running Class é opção para quem deseja perder os ‘quilinhos’ extras

O treino, praticado em esteiras, contribui para a melhora do condicionamento físico e para a perda calórica | Foto: Divulgação

Manaus - Com a proximidade do final do ano, muitas pessoas já começaram a se preparar para a viagem de férias. Quem ainda pretende perder uns ‘quilinhos’ extras antes dos dias de descanso, uma opção é intensificar a rotina de exercícios físicos, praticando Running Class (aula de corrida).

O treino, praticado em esteiras, contribui para a melhora do condicionamento físico e para a perda calórica. Em uma aula de 50 minutos é possível perder até 700 calorias, dependendo da intensidade com que a atividade for desenvolvida.

O educador físico da Fórmula Academia, Hércules Lima, ressalta que os exercícios aeróbicos, como esteira e bicicleta, estão geralmente relacionados ao emagrecimento. Isso porque esse tipo de exercício é ótimo para gasto calórico.

O grande diferencial da Running Class, diz ele, é o fato de a aula ser coletiva e muito mais interativa. Os exercícios podem ser feitos caminhando, trotando ou correndo na esteira. O objetivo é simular, na esteira, diferentes intensidades e velocidades da corrida.

Hércules explica que a Running Class utiliza grandes agrupamentos musculares, trabalhando o corpo como um todo. Cada dia há um treino diferente. “O instrutor, a todo momento, incentiva os alunos a aumentarem a intensidade do exercício ao som de muita música. É uma aula bastante animada”, detalhou

Outra vantagem da atividade é que os treinos possuem periodização adequada para cada dia da semana, permitindo ao aluno a possibilidade de conciliar com outras atividades oferecidas pela academia.

De acordo com Hércules, a Running Class é um ótimo exercício para quem está iniciando em uma atividade física. “A intensidade varia de acordo com o condicionamento do aluno. O instrutor é o mais indicado para fazer essa avaliação”, frisou.

O professor recomenda, para quem tem como objetivo perder peso, que as aulas de running class sejam conciliadas com atividades que fortaleçam a musculatura. “Durante o processo de perda de peso é comum que haja também redução da massa muscular. Por isso, o ideal é incluir um programa de musculação junto com as aulas de running”, indicou.

