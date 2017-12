Sumido, Netinho está fora dos planos do Manaus FC para 2018

Manaus FC | Foto: Divulgação

Após 15 dias de espera, a diretoria do Manaus FC anunciou que não contará mais com o meia Netinho, por decisão da comissão técnica, e encaminhará o caso ao departamento jurídico do clube para tomada de providências. Campeão estadual com o Gavião do Norte este ano, o meia-atacante estava disputando a Terceira Divisão do Campeonato Cearense e não se apresentou junto com os demais jogadores no dia 12 deste mês.



Destaque no título do Estadual, Netinho fazia parte dos planos do Manaus FC para a próxima temporada. A diretoria mandou a passagem para o atleta e a chegada estava prevista para o dia 11 de dezembro, às 14h05, em voo da Azul Linhas Aéreas. Para surpresa do clube, o meia não desembarcou na capital amazonense e não se justificou a respeito do “sumiço”.

“Contávamos com esse atleta para a temporada de 2018 e, para nossa surpresa, ele não desembarcou em nossa cidade. A comissão decidiu não dar tratamento diferenciado para ninguém e tivemos que ir ao mercado atrás de uma peça de reposição urgentemente”, explicou o presidente Giovanni Silva, que encaminhou o caso ao Departamento Jurídico do clube.

Em 2018, o Manaus FC terá calendário cheio, com as disputas das Copas Verde e do Brasil, Campeonato Amazonense e Série D do Brasileiro.