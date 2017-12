Abílio Nery é tetracampeão da Série Ouro do Amazonense de Futsal

A equipe do Abílio Nery confirmou o favoritismo e ganhou do Tuna Luso por 4x2 na noite desta quinta (28), marca da 4ª vez seguida do título de campeão do Campeonato Amazonense de Futsal Adulto - Série Ouro. A partida foi realizada na Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira), Zona Centro-Sul de Manaus. A competição foi realizada pela Liga Amazonense de Futsal (LAF) e contou com apoio do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Muitas pessoas foram prestigiar a final do torneio e presenciaram uma partida bem acirrada. O jogo todo foi marcado por vários ataques e passes ágeis de ambas as equipes. No primeiro tempo, de tanto insistir, o camisa 5 do Abílio Nery, Franciney Euzébio, marcou o primeiro gol da partida.

Leia também: Segundo tiroteio é registrado em menos de 5 horas na Zona Norte

Logo no início do segundo tempo, o camisa 10 do Tuna Lusa, Raimundo Martins, empatou a jogo. Mostrando que a equipe estava querendo passar na frente no placar, porém, não foi isso que aconteceu. Aos 10 minutos, o camisa 21 do Abílio Nery, Clayton Anjos, colocou a equipe na frente novamente. Em seguida, o camisa 10, Walry Elias, fez mais dois gols e confirmou a vitória do time.

Segundo o técnico do Abílio Nery, a equipe fez por merecer este título, fazendo uma partida quase perfeita. ”Entramos focado no jogo, sabíamos dos pontos fortes da outra equipe e nos preparamos. Fizemos uma padronização quase perfeita e conseguimos aliar com a nossa experiência”, comentou Joctã Gonçalves.

A secretária da Sejel, Janaína Chagas, marcou presença na final da competição e confirmou todo o apoio dela a modalidade. “O futsal é uma porta de entrada para o futebol de campo, muitos jogadores no Brasil começaram no salão. E é prioridade da secretaria incentivar mais e mais este esporte no Amazonas, queremos ampliar o número de jovens praticando futsal em 2018”, afirmou.

Com esse resultado, a equipe do Abílio Nery conseguiu uma vaga na Taça Brasil de futsal de 2018, uma das competições mais tradicionais realizadas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Lugar de 'louco' é no hospício? Governo decide pela manutenção de hospitais psiquiátricos

Fórmula E será maior que a Fórmula 1 em 10 anos, diz bilionário

De dominó a aula de dança, programa incentiva ocupação da Vila Olímpica