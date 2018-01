Fast Clube realiza primeiro amistoso na Venezuela com UCAB

Manaus - Para testar sua equipe, visando o Campeonato Amazonense, o Fast Clube enfrenta nesta segunda-feira (8), a Universidade Católica Andress Bello (UCAB), que vai disputar o Campeonato Venezuelano da 2ª divisão. No total, serão cinco amistosos em sua preparação no país vizinho, sendo que dois com o tradicional Mineros, clube que esse ano vai jogar a Copa Sul-Americana.

No estadual, o Tricolor de Aço estreia diante do Princesa do Solimões, no sábado, 19, às 16h, no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, na cidade de Manacapuru (a 68 km da capital). Na sequência da tabela, enfrenta o Penarol, no dia 27 de janeiro, às 16h, no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus.

Leia também: Sucuri de 5 metros encontrada na Transamazônica agita redes sociais

Da cidade de Puerto Ordaz, sede da preparação do Fast, o treinador Paulo Morgado, explicou a importância dos amistosos para a equipe. Para ele, será importante esse momento, no qual começa definir a equipe titular.

“Vamos ficar na Venezuela cerca de 20 dias. Na nossa programação temos marcados cerca de 34 treinos divididos entre dois campos gramados e academia. Faremos cinco amistosos com times locais, sendo que o Mineros é da primeira divisão. Serão jogos fundamentais para observar o elenco e definir muita coisa”, disse, mas ainda acrescentou.

“Nós sairemos da Venezuela e já está marcado um amistoso em Boa Vista. Vamos aproveitar o máximo possível para movimentar o time, já pensando no estadual que começa logo em seguida para o clube”, explicou.

De acordo com o comandante do Rolo Compressor, realizar a preparação na Venezuela, foi a melhor opção da diretoria do clube. Tudo foi planejado para oferecer ao elenco e comissão técnica a melhor estrutura possível.

“Sem dúvida alguma, aqui o nosso dia a dia é só treino e descanso. O hotel é cinco estrelas e os campos para treinar são de qualidade. O jogador levanta cedo, toma café da manhã e segue para o treino. No final, já no hotel, almoça e tem cerca de três horas para descansar. Lá pelas 16h, treina ou no campo ou academia novamente e retorna ao hotel. Depois disso, todos jantam e vão dormir. Alguém pode imaginar isso em Manaus?”, indagou.

Leia mais:

Nutrir sentimentos positivos ajuda na saúde física e emocional

Nacional está em fase de ajustes, diz novo técnico

Reinauguração do Complexo Esportivo Amadeu Teixeira é neste sábado